В России подорожали загородные дома

Эксперты проанализировали показатели за июль-сентябрь в 85 регионах страны, распределив их в рейтинге темпов увеличения стоимости. Так, за третий квартал года загородная недвижимость сильнее всего подорожала в Туве (на 33,3 процента), в Ульяновской области (почти на 27 процентов), Ямало-Ненецком автономном округе (более чем на 25 процентов), а также в Астраханской, Магаданской, Мурманской и Ленинградской областях.

Снижение стоимости коснулось Кабардино-Балкарии (на 15,3 процента), Воронежской (на 11,6 процента) и Самарской (более чем на 10 процентов) областей, а также Крыма (на 11 процентов) и Севастополя (на 10,8 процента). Раньше для последних двух регионов такая динамика в летние месяцы была нехарактерна. «Произошло это из-за того, что начало курортного сезона было отложено в связи с ограничениями из-за пандемии, а в разгар сезона поток туристов был снижен», — пояснили аналитики.