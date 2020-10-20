Россияне оформили рекордное число ипотек в сентябре 

В сентябре россияне оформили 194 тыс. ипотечных кредитов, что превышает показатель прошлого года в 1,8 раза, пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков "СберИндекса" и "ДомКлик", входящих в группу "Сбер".
Отмечается, что рост выдач ускорился почти в два раза выше июля и августа.
Как отмечают аналитики, такие показатели связаны с льготной программой ипотеки под 6,5%, которая действует до 1 ноября 2020 года.
Ранее по поручению Президента РФ Владимира Путина была запущена программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Она заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября.