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Россияне оформили рекордное число ипотек в сентябре 

Газета.Ru и ещё 1 20 октября 2020
Россияне оформили рекордное число ипотек в сентябре
Фото: РИА Новости
В сентябре россияне оформили 194 тыс. ипотечных кредитов, что превышает показатель прошлого года в 1,8 раза, пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков "СберИндекса" и "ДомКлик", входящих в группу "Сбер".
Отмечается, что рост выдач ускорился почти в два раза выше июля и августа.
Как отмечают аналитики, такие показатели связаны с льготной программой ипотеки под 6,5%, которая действует до 1 ноября 2020 года.
Ранее по поручению Президента РФ Владимира Путина была запущена программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Она заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября.
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Недвижимость , Владимир Путин , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС
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