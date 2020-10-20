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Правительство поддержало законопроект о «всероссийской реновации» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 4 часа назад
Кабмин вынес вердикт «всероссийской реновации»
Фото: ТАСС
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на законопроект о всероссийской реновации, однако просит его доработать.
В проекте отзыва кабмина говорится, что правительство России «поддерживает законопроект при условии учета замечаний», передает РИА «Новости».
При этом указывается, что дополнительной проработки требует перечень случаев, при которых решение о комплексном развитии территории и порядок его реализации может приниматься правительством, регионами, а также в каких случаях принятие такого решения может быть передано органами госвласти субъекта России органу местного самоуправления.

«Мероприятия по расселению аварийного жилья и жилья, подлежащего сносу и реконструкции на основании адресных программ, влияют на достижение показателей трех составляющих национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»: улучшение жилищных условий граждан, увеличение объемов жилищного строительства и создание комфортной городской среды. В законопроекте необходимо предусмотреть положения, обеспечивающие взаимосвязь указанных мероприятий с достижением показателей национальной цели и национальных проектов в целом, в том числе в части обеспечения комплексной застройки необходимой инфраструктурой», — говорится в документе.

Также, по мнению правительства, необходимо соотнести обязанности, возникающие у органа власти в связи с заключением им договора о комплексном развитии территории, с полномочиями публично-правовых образований, в том числе с учетом разных видов муниципальных образований.
Кроме того, правительство просит соотнести форму и порядок выявления и учета мнения собственников помещений и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах о включении таких домов в проект программы по сносу и реконструкции и об исключении из программы с действующим порядком подсчета голосов, установленным Жилищным кодексом.
Положения законопроекта о порядке организации и проведении аукциона на право заключить договор о комплексном развитии территории предлагается уточнить, в том числе предусмотреть возможность проведения аукциона в электронной форме, указывает правительство.
Помимо этого, кабмин просит внести корреспондирующие поправки в ряд других законов.
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Недвижимость , Правительство РФ , РИА Новости
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