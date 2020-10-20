Ввод жилья в сентябре стал рекордным за год 

В начале осени было введено 7,8 млн кв. м. Это наибольший показатель за месяц в нынешнем году (+18,4% к сентябрю 2019 года и + 20,8% к августу 2020 года).

В сентябре 2020 года было возведено 694 многоквартирных дома (в сентябре 2019 года — 620 домов), что на 11,9% (+74 дома) больше, чем в сентябре прошлого года. Населением построено 31,81 тыс. жилых домов — это на 31,4%, или на 7,6 тыс. домов больше, чем в прошлом году.

В целом с начала года до октября введено 47,8 млн кв. м. жилья, что на 2,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Из них 22,7 млн кв. м. (-3,8%) — многоквартирные дома, 25,1 млн кв. м. (-1,5%) — индивидуальное жилищное строительство.