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Ввод жилья в сентябре стал рекордным за год 

Российская Газета и ещё 1 4 часа назад
Ввод жилья в сентябре стал рекордным за год
Фото: rg.ru
В начале осени было введено 7,8 млн кв. м. Это наибольший показатель за месяц в нынешнем году (+18,4% к сентябрю 2019 года и + 20,8% к августу 2020 года).
В сентябре 2020 года было возведено 694 многоквартирных дома (в сентябре 2019 года — 620 домов), что на 11,9% (+74 дома) больше, чем в сентябре прошлого года. Населением построено 31,81 тыс. жилых домов — это на 31,4%, или на 7,6 тыс. домов больше, чем в прошлом году.
В целом с начала года до октября введено 47,8 млн кв. м. жилья, что на 2,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Из них 22,7 млн кв. м. (-3,8%) — многоквартирные дома, 25,1 млн кв. м. (-1,5%) — индивидуальное жилищное строительство.
"Мы наблюдаем восстановление активности в сфере жилищного строительства после весенне-летнего спада. Значительную помощь отрасли оказали меры государственной поддержки, в том числе программа субсидирования ипотеки для покупки жилья в новостройках, а также льготное кредитование застройщиков. Таким образом, благодаря своевременным решениям правительства отрасль жилищного строительства почти восстановила докризисные темпы работы", — прокомментировал глава Минстроя России Владимир Якушев.
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Комментарии 1
Недвижимость , Владимир Якушев , Минстрой
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