Самоизоляция 2.0: как сбить цену на съёмное жильё

Ежедневная статистика по числу заражённых коронавирусом в России не вызывает позитивных ожиданий у жителей нашей страны. Вопрос о повторном локдауне уже которую неделю подвешен в воздухе. Поэтому эксперты советуют россиянам перестраховаться и заранее позаботиться о снижении арендной платы на случай «сложных времён». О том, что сейчас происходит с ценами на съёмное жильё, какой пункт стоит в ближайшее время добавить в договор аренды и как уговорить арендодателя пойти на ваши условия, — в материале NEWS.ru.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин ТАСС/Александр Рюмин

«Спасательный круг»

На днях мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принятие крайних мер в целях борьбы с распространением коронавируса «абсолютно неприемлемо и невозможно». Под этим глава столицы имел в виду запрет на въезд и выезд из Москвы, свободное передвижение по городу, введение комендантского часа и закрытие большей части предприятий. Но несмотря на это, многие жители города допускают повторение режима самоизоляции.

Как рассказал NEWS.ru вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, сейчас самое время для создания «жилищной подушки безопасности». Тем москвичам и гостям столицы, которые живут в съёмном жилье, стоит добавить в договор аренды новый пункт:

Я думаю, что исходя из опыта предыдущего карантина, совершенно разумно было бы предложить арендодателю понизить ставку на оплату квартиры на 30–50% в случае повторной самоизоляции. И вот это решение уже интегрировать в сам текст договора. Сторонам нужно обсуждать форс-мажорные обстоятельства, чтобы снизить риски возникновения неплатежей.

По словам эксперта, цены на съёмное жильё в Москве с августа начали традиционно расти. Это сезонное явление, которое обычно наблюдается весь осенний период и продолжается до конца года. Но из-за пандемии коронавируса и вероятности повторного локдауна предсказать, что в ближайшие месяцы будет происходить с ценами на эти квартиры, невозможно. Поэтому Апрелев советует жителям Москвы не ждать каких-то изменений на рынке, а при необходимости искать новое жильё уже сейчас.

Всё в рамках закона

В первичный или действующий договор аренды можно и нужно добавить перестраховочный пункт, полагает юрист Евгений Кириченко. Он пояснил NEWS.ru, что документ составляют в соответствии с общими положениями главы 35 Гражданского кодекса:

В этом пункте документа можно добавить период вынужденной самоизоляции к перечню форс-мажорных обстоятельств. Статья 421 ГК РФ устанавливает свободу договора — это даёт право сторонам включать в него дополнительные условия. Вышеуказанное позволит участникам договора предусмотреть изменения его цены в период вынужденной самоизоляции. Это позволит защитить права квартиросъёмщика от злоупотребления со стороны арендодателя.

Специалист уточнил, что в таком случае договор должен переоформить сам арендодатель или его риелтор. Затем с документом дают ознакомиться квартиросъёмщику. Если обе стороны устраивают новые условия, то бумаги подписывают, а вместе с этим частично снижается и уровень тревоги за ближайшее будущее. Так, арендодатель будет уверен, что жильцы не съедут в ближайшее время, а квартиросъёмщики — что смогут платить.

Убеждаем в три счёта

В том случае, если жители Москвы захотят переоформить действующий договор аренды и внести в него спасительный пункт, они должны руководствоваться тремя правилами, рассказал эксперт по ведению переговоров Алексей Кобелюк. Во-первых, в такой ситуации нужно дать понять арендодателю, что вы любите эту квартиру, вас всё устраивает и съезжать вы не планируете, отметил он в беседе с NEWS.ru.

Во-вторых, стоит объяснить, почему озвучивается подобная просьба. Необходимо ввести хозяина квартиры в курс дела, рассказать о ситуации на работе и ваших опасениях. При этом нужно ещё сделать акцент на том, что самому арендодателю выгодно пойти вам на уступки, а не искать новых жильцов в случае «изоляционного форс-мажора». Плюс можно пообещать некие бонусы — если это произойдёт и вы заплатите меньше, то сделаете дополнительно генеральную уборку или косметический ремонт. В-третьих, не нужно в подобной ситуации думать только о себе, решение должно быть выгодно обеим сторонам.

Алексей Кобелюк:

Надо сделать так, чтобы человек был максимально заинтересован в сотрудничестве с вами как с квартиросъёмщиками. Чтобы ему было интереснее сдавать именно вам, а не кому-то ещё. Для этого необходимо привести минимум пять аргументов в вашу пользу. В таком случае сумма играет второстепенное значение, для арендодателя важна ценность сотрудничества с вами в перспективе, и вы должны эту мысль правильно донести.