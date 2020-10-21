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Белорусское жилье еще подешевело 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Белорусское жилье продолжает дешеветь
Фото: РИА Новости
Осенью 2020 года жилая недвижимость в Минске продолжила дешеветь на фоне снижения спроса и увеличения объемов предложения квартир. Об этом сообщает портал «Беларусь сегодня» со ссылкой на данные местного риелторского агентства.
Как отмечают риелторы, рынок недвижимости белорусской столицы в сентябре растерял еще более 30 процентов своей активности и вернулся к показателям апреля-мая, когда страна была на пике первой волны пандемии коронавируса. Всего в сентябре в Минске было заключено порядка 700 сделок с жильем, из них 7 процентов — на рынке новостроек.
Число выставленных на продажу квартир в городе достигло 9,2 тысячи. «Ситуация близка к критическому уровню предложения в конце 2015-го — начале 2016 года», — сетуют эксперты. Кроме того, сформировался тренд на снижение стоимости жилья. Так, по итогам заключенных за сентябрь сделок, средняя цена квадратного метра упала на 2 процента. В среднем «квадрат» обычной однокомнатной квартиры в Минске стоит 1,2 тысячи долларов (93,3 тысячи российских рублей).

«Вторичный рынок жилья перешел от "рынка продавца" к "рынку покупателя". Чтобы продать квартиру на таком рынке, надо не только идти на уступки в процессе торга, но и сбрасывать цену предложения до или даже ниже рыночного уровня», — заключают риелторы.

В августе сообщалось, что банки в Белоруссии перестали выдавать ипотеку на приобретение недвижимости на вторичном рынке. Оформить кредит можно только на покупку квартиры в новостройке.
В стране третий месяц проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко, руководящий Белоруссией с 1994 года, набрал более 80 процентов голосов.
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Недвижимость , Александр Лукашенко
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