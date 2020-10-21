Число ипотечных сделок в Москве выросло

Более 10,3 тыс. ипотечных сделок зарегистрировано в Москве в сентябре, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в сентябре 2020 года зарегистрирован 10 331 договор ипотечного жилищного кредитования — в 1,6 раза (+56%) больше, чем годом ранее (6 635). За месяц показатель увеличился на 3% — в августе текущего года было зарегистрировано 10 006 таких договоров", — говорится в сообщении.

В целом с января по сентябрь количество зарегистрированных ипотечных сделок выросло на 6% в годовом выражении — 67 668 против 64 028 ипотек в 2019 году. При этом показатель третьего квартала 2020 года (29 484 зарегистрированных ипотек) увеличился более чем на треть по отношению к аналогичному периоду 2019 года (21 656 ипотек).

По словам руководителя управления Росреестра по Москве, число зарегистрированных ипотечных сделок в столице растет четвертый месяц подряд и по итогам сентября приблизилось к рекордному мартовскому показателю 2020 года. При этом в прошлые периоды — августе-сентябре 2019 и 2018 годов — наблюдался спад активности покупателей в среднем на 8%.