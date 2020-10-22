Госдума одобрила продление «дачной амнистии» 

Госдума в первом чтении одобрила проект о продлении «дачной амнистии» на пять лет — до 1 марта 2026 года.

«Дачная амнистия» действует уже 14 лет и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи, уточнил депутат Павел Крашенинников , передает РИА «Новости»

Отдельные положения закона — об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках — прекращают действие 1 марта 2021 года. После 1 марта владельцы участков должны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, вступившем в силу 4 августа 2018 года, то есть о начале и завершении строительства нужно уведомлять орган местного самоуправления, который выдает разрешение. Авторы законопроекта предлагают еще на пять лет продлить срок упрощенного порядка оформления прав на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на участок, в частности техплана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости.

Кроме того, предлагается продлить на пятилетний срок возможность направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года — до введения уведомительного порядка.