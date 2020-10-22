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Квартиру размером с два матраса выставили на продажу за рекордную сумму 

Lenta.ru 1 час назад
Квартиру размером с два матраса продают в Лондоне
Фото: Rightmove
В лондонском районе Пимлико выставили на продажу квартиру, размер которой не превышает два больших матраса. За недвижимость площадью семь квадратных метров просят рекордную сумму — 225 тысяч фунтов стерлингов (22,7 миллиона рублей). Об этом пишет The Sun.
Жилье представляет собой студию на первом этаже, оформленную в морской тематике. Здесь есть кровать, камера для хранения вещей, небольшая ванная комната и кухня — столешница со встроенным холодильником и многофункциональной микроволновой печью. Также будущий собственник получит персональный выход на крышу, который используют в случае эвакуации.
Действующее законодательство гласит, что минимальный размер однокомнатной квартиры в Великобритании должен составлять 35 квадратных метров. При этом продавцы лота даже за один квадратный фут просят вдвое больше средней цены по району. Жилье позиционируется либо как объект для инвестиций, либо как место для ночевки, когда хозяин живет за городом, а работает в Лондоне.
Интернет-пользователи, общающиеся на форумах любителей сэкономить, раскритиковали такое жилье и риелторов, осмеливающихся продавать его людям.

«Эта квартира ужасно крошечная, фотографии заставляют ее выглядеть больше, чем она есть на самом деле», — возмутился один из комментаторов.

«Это очень печально, я надеюсь, что кто-то не настолько отчаялся, чтобы купить ее», — добавила другая пользовательница.

Она подчеркнула, что за такую сумму можно было бы приобрести треть ее собственного особняка вместе с террасой и садом.
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