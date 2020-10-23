Россияне отказываются от новых квартир

«Одной из причин того, почему жители крупных городов начали больше внимания уделять вторичному рынку, является то, что на первичном рынке все больше типовых проектов: маленький балкон, средняя кухня, — добавляют эксперты. — Застройщики перестали удивлять клиентов. Новостройка для клиента это всегда хлопотно: откроют детский сад или не откроют, появится магазин или нет».