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Россияне начали отказываться от новых квартир 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Россияне отказываются от новых квартир
Фото: ТАСС
Покупатели жилья в крупных российских городах все чаще отказываются от вариантов в новостройках в пользу готовых квартир, говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», предоставленных «Ленте.ру».
Риелторы утверждают, что на первичном рынке наблюдается дефицит новых интересных проектов. Кроме того, потенциальные новоселы боятся приобретать строящееся жилье из-за его «непредсказуемости».

«Одной из причин того, почему жители крупных городов начали больше внимания уделять вторичному рынку, является то, что на первичном рынке все больше типовых проектов: маленький балкон, средняя кухня, — добавляют эксперты. — Застройщики перестали удивлять клиентов. Новостройка для клиента это всегда хлопотно: откроют детский сад или не откроют, появится магазин или нет».

По мнению специалистов, многие также выбирают «вторичку», так как им сложно одновременно выплачивать ипотеку и снимать жилье, дожидаясь окончания строительства.
Ранее в октябре россиян предупредили о возможном росте цен на жилье. Его, по мнению экспертов, может спровоцировать продление программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых.
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Недвижимость , Lenta.ru
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