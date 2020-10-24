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Ипотека в России рекордно подорожала 

Lenta.ru 3 часа назад
Ипотека в России рекордно подорожала
Фото: РИА Новости
Средний размер ипотеки в сентябре в России достиг рекордных 2,9 миллиона рублей, что больше показателя 2019 года на 11,6 процента. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс», пишет РИА Новости.
По словам генерального директора компании Олега Лагуткина, рост среднего чека по ипотечным кредитам можно объяснить увеличением спроса на недвижимость и на заемные средства, что в некоторой степени стало следствием государственных программ субсидирования процентной ставки. Кроме того, на изменение чека повлиял и рост цен на жилье.
Отмечается, что в Московском регионе средняя сумма ипотечного кредита намного выше показателей в других субъектах России. Так, если жители столицы в среднем берут в банках 4,82 миллиона рублей на покупку недвижимости, то в других российских городах — лишь 2,4 миллиона.
Лагуткин заявил, что к концу текущего года средняя сумма ипотечного кредита может превысить 3 миллиона рублей, а по Москве — 5 миллионов.
Ранее аналитики «СберИндекса» и «ДомКлик» сообщили, что средний размер платежа по ипотеке в России в 2020 году равняется в среднем 20,7 тысячи рублей — 23 тысячам рублей на первичном рынке и 19,7 тысячи рублей на вторичном. Размер платежа в третьем квартале этого года уменьшился на 8,8 процента по сравнению с мартом и на семь процентов по сравнению с июлем-августом 2019 года. В качестве причины такой динамики специалисты называют запуск программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых.
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Недвижимость , РИА Новости
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