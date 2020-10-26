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Названа стоимость самой дорогой в Москве «однушки» 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
Названа стоимость самой дорогой в Москве «однушки»
Фото: ТАСС
Самая дорогая однокомнатная квартира на вторичном рынке жилья Москвы продается в Хамовниках. Об этом сообщает пресс-служба Skolkovo Realty.
Цена "однушки" — 127 млн рублей. Площадь квартиры — почти 164 кв. м. На первичном же рынке лидером по дороговизне эксперты называют жилье в Замоскворечье. Квартира площадью около 375 "квадратов" оценивается в 217,1 млн рублей.
Ранее столичное управление Росреестра сообщило, что в сентябре на первичном рынке недвижимости были зарегистрированы рекордные 14 985 сделок. Речь идет о продаже квартир и нежилых помещений. Это в 1,7 раза больше, чем в августе, и вдвое выше, чем в сентябре прошлого года.
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Недвижимость , Росреестр
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