Названа стоимость самой дорогой в Москве «однушки» 

Самая дорогая однокомнатная квартира на вторичном рынке жилья Москвы продается в Хамовниках. Об этом сообщает пресс-служба Skolkovo Realty

Цена "однушки" — 127 млн рублей. Площадь квартиры — почти 164 кв. м. На первичном же рынке лидером по дороговизне эксперты называют жилье в Замоскворечье. Квартира площадью около 375 "квадратов" оценивается в 217,1 млн рублей.