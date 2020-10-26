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Греф спрогнозировал ипотечный провал 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Греф спрогнозировал ипотечный провал
Фото: РИА Новости
Продление программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых целесообразно, однако еще больше снижать ставку не нужно — это может спровоцировать сильный провал на рынке жилищного кредитования. Такое мнение высказал глава СбербанкаГерман Греф в интервью для документального фильма «Опасный вирус. План спасения» телеканала «Россия 1». Запись опубликована на YouTube.

«Продление рационально», — констатировал Греф, отметив, что спрос на льготные кредиты остается высоким.

Отвечая на вопрос о потенциале сокращения стоимости ипотеки, он заявил, что ставку снижать не нужно, так как «после такого всплеска спроса будет сильный провал».
Ранее в октябре в России спрогнозировали ипотечный кризис. Он может начаться из-за растущих объемов выдачи кредитов, падения реальных доходов населения и роста цен на жилье, заявил доцент РАНХиГССергей Хестанов.
Видео дня. В России уменьшилось количество ликвидного жилья
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