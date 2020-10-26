Греф спрогнозировал ипотечный провал 

Продление программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых целесообразно, однако еще больше снижать ставку не нужно — это может спровоцировать сильный провал на рынке жилищного кредитования. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью для документального фильма «Опасный вирус. План спасения» телеканала «Россия 1». Запись опубликована на YouTube

«Продление рационально», — констатировал Греф, отметив, что спрос на льготные кредиты остается высоким.

Отвечая на вопрос о потенциале сокращения стоимости ипотеки, он заявил, что ставку снижать не нужно, так как «после такого всплеска спроса будет сильный провал».