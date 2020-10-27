Мишустин поручил остановить рост цен на жилье

— Пока в настоящий момент есть такие примеры, когда, к сожалению, цена для людей дорожает именно из-за застройщиков. Там и стоимость земли, там много процедур. Но цели поставлены. Я очень надеюсь, что мы будем добиваться всецело отсутствия этого роста, — сказал Мишустин.