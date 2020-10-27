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Мишустин пообещал добиваться отсутствия роста цен на жилье 

Российская Газета и ещё 8 4 часа назад
Мишустин поручил остановить рост цен на жилье
Фото: РИА Новости
Правительство намерено добиваться отсутствия роста цен на жилье из-за застройщиков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин по итогам дискуссии с руководством Госдумы и парламентских фракций о проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы.
Он напомнил депутатам о роли вице-премьера Марата Хуснуллина, которой проводит большую работу, чтобы упростить строительные процедуры, ускорить строительство.
"И удешевить стоимость жилья, чтобы при снижении соответствующей ставки на ипотеку, которой мы все занимаемся, мы могли также воздействовать на наших застройщиков", — добавил глава кабмина.

— Пока в настоящий момент есть такие примеры, когда, к сожалению, цена для людей дорожает именно из-за застройщиков. Там и стоимость земли, там много процедур. Но цели поставлены. Я очень надеюсь, что мы будем добиваться всецело отсутствия этого роста, — сказал Мишустин.

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Недвижимость , Марат Хуснуллин , Михаил Мишустин , Госдума
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