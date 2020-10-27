Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.57
$
76.70
90.46
90.58
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.50
90.90
Индексы и котировки Brent
41.29
+0.39 Золото
1900.36
–0.04 РТС
1152.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.10
1.1808
–0.0005
12.10
1.1813
23.10
15.10
01.10

Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов 

Российская Газета и ещё 5 5 часов назад
Путин поручил запустить новый вид ипотеки
Фото: РИА Новости
До июля 2021 года правительство разработает меры по поддержке индивидуального жилищного строительства — такое поручение дал президент по итогам расширенного заседания президиума Госсовета. В том числе речь идет о предоставлении ипотечных кредитов на строительство индивидуальных домов.
Еще Владимир Путин указал представить поправки по реализации программ расселения жилья с высокой степенью износа и поддержать низкомаржинальные проекты жилищного строительства (субсидированием ставки по кредитам застройщиков).
Кроме того, регулярно будет оцениваться эффективность реализации региональными властями мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение жилищного строительства до 120 млн кв м в год.
Видео дня. Правительство продлит субсидии на оплату услуг ЖКХ
Российская Газета: последние новости
Мишустин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2021 года Мишустин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2021 года Дачную амнистию могут продлить еще на 5 лет Дачную амнистию могут продлить еще на 5 лет Мишустин пообещал добиваться отсутствия роста цен на жилье Мишустин пообещал добиваться отсутствия роста цен на жилье
Недвижимость , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф спрогнозировал ипотечный провал
Греф спрогнозировал ипотечный провал
Россияне массово «спасают» деньги
Россияне массово «спасают» деньги
«Мы эту проблему решили давно»: Кудрин о бедности в РФ
«Мы эту проблему решили давно»: Кудрин о бедности в РФ
Кого из россиян избавят от платы за ЖКХ
Кого из россиян избавят от платы за ЖКХ
Видео
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
00:26
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
Рынки
Как изменится размер пособий в России
00:51
Как изменится размер пособий в России
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение