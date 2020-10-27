Путин поручил запустить новый вид ипотеки

До июля 2021 года правительство разработает меры по поддержке индивидуального жилищного строительства — такое поручение дал президент по итогам расширенного заседания президиума Госсовета. В том числе речь идет о предоставлении ипотечных кредитов на строительство индивидуальных домов.

Еще Владимир Путин указал представить поправки по реализации программ расселения жилья с высокой степенью износа и поддержать низкомаржинальные проекты жилищного строительства (субсидированием ставки по кредитам застройщиков).

Кроме того, регулярно будет оцениваться эффективность реализации региональными властями мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение жилищного строительства до 120 млн кв м в год.