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Новая точка притяжения на Садовом кольце 

Партнерский материал 6 часов назад
Новая точка притяжения на Садовом кольце
Фото: ГК Основа
В самом центре Москвы на Садовом кольце ведется строительство уникального комплекса премиальных апартаментов RED7 от ГК «Основа». В ярко-красном здании с «пиксельной» архитектурой и объемными фасадами от культового архитектурного бюро MVRDV из Нидерландов появятся 289 роскошных апартаментов с полной дизайнерской отделкой, панорамными видами из окон и интеллектуальной системой управления. А еще здесь откроется фитнес-центр с бассейном, рестораны, кафе, медицинский центр, а также приватный кинотеатр, клубная гостиная с сигарной комнатой и коворкинг для жильцов.
Сегодня на площадке строительства идет заливка чаши 25-метрового бассейна на три дорожки, который появится в составе двухуровневого ультрасовременного фитнес-центра. На устройство бассейна уйдет более 140 кубометров, или 340 тонн бетона. Общая площадь фитнес-центра в комплексе RED7 составит 3500 кв м, он расположится на 2 и 3 этажах дома и станет одним из самых крупных новых фитнесов в центре столицы.
По замыслу девелопера ГК «Основа» и архитекторов из MVRDV, строящийся всего в 2,5 км от Кремля комплекс RED7 должен стать новой достопримечательностью столицы и точкой притяжения с высококлассной инфраструктурой.
Общественные пространства и инфраструктура в этом комплексе будут занимать пять этажей с -1 по 4 и их общая площадь составит 7000 кв м. Кроме двухэтажного фитнес-центра здесь появятся 2 ресторана и кафе, медицинский центр, зона ритейла и другие объекты инфраструктуры. При этом центром общественных пространств и еще одной уникальной особенностью RED7 станет атриум высотой 15 метров со стеклянной крышей.
Для резидентов комплекса и их гостей дополнительно предусмотрена приватная клубная инфраструктура. Это «Небесная гостиная» общей площадью 1000 квадратных метров, где будет собственный кинотеатр на 15-20 человек, полностью оборудованный коворкинг, детские игровые комнаты, а также гостиная с сигарной комнатой, зоной кухни и открытой террасой с авторским ландшафтным дизайном.
Автором дизайна всех этих пространств, включая атриум, паркинг, входные группы и холлы жилых этажей, станет именитая голландская студия Сабин Марселис, работающая с множеством мировых премиальных брендов.
Строительство комплекса RED7 завершится в 2022 году.
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