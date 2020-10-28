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Испании предрекли обвал цен на жилье

Lenta.ru
3 часа назад
В 2021 году цены на недвижимость в двух крупнейших курортных регионах Испании — Коста-Бланка и Коста-дель-Соль — могут обвалиться на 20 процентов. Об этом сообщает издание The Olive Press со ссылкой на исследование, подготовленное Барселонским университетом и консалтинговой фирмой Forcadell.
Испании предрекли обвал цен на жилье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Аналитики полагают, что в указанных регионах рост стоимости жилья после падения начнется не раньше 2022 года. Крупные города, по их мнению, испытают меньшее снижение цен на недвижимость — так, в Барселоне и Мадриде оно может составить 12-13 процентов. «В больших городах спрос на жилье всегда высок, но цены все равно упадут, особенно в бедных районах», — предрек один из авторов исследования, профессор Гонсало Бернардос.
Он заявил, что ставки аренды жилья в Испании снизятся даже в большей степени из-за экономического кризиса в стране и сокращения числа туристов. Кроме того, ожидается беспрецедентное — 50-процентное — падение стоимости аренды коммерческих помещений.
«Рынок коммерческой недвижимости разрушен, как будто его накрыло цунами», — отметил Бернардос.
Ранее в октябре был назван способ сильно сэкономить на покупке жилья в Испании — по оценке специалистов, дешевле обойдутся квартиры в домах без лифтов.
Недвижимость,
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