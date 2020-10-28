Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.63
$
78.36
92.23
92.01
Прогноз
02.11 – 09.11
$
76.00
90.44
Индексы и котировки Brent
39.68
–0.92 Золото
1880.40
–0.11 РТС
1131.36
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.10
1.1730
–0.0016
13.10
1.1746
25.10
16.10
02.10

Оценена вероятность развития ипотечного кризиса в России 

Lenta.ru 2 часа назад
Оценена вероятность ипотечного кризиса в России
Фото: ТАСС
Вероятность развития полноценного ипотечного кризиса в России оценивается как низкая. Об этом «Ленте.ру» заявил Ильгиз Баймуратов, вице-президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
По словам эксперта, риск кризиса невелик — это обусловлено, во-первых, относительно невысокой долей ипотеки в российской банковской системе, во-вторых — хорошим уровнем платежеспособности существующих заемщиков.

«Нельзя отрицать того, что программа льготной ипотеки позволила существенно расширить число граждан, претендующих на приобретение первичного жилья, — отметил Баймуратов. — Однако с учетом используемых банками процедур проверки платежеспособности своих клиентов доля проблемных заемщиков не должна вырасти до критической массы».

Эксперт добавил, что ипотечный кризис потенциально может возникнуть в результате резкого и значительного снижения уровня доходов населения. Но это вряд ли произойдет, заключил он.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2020-го российские банки выдали ипотечных кредитов на 424 миллиарда рублей — на 82 процента больше, чем в том же месяце прошлого года. Такой объем выдач является историческим рекордом для отечественной банковской системы.
Видео дня. Россиян предупредили о подорожании продуктов к Новому году
Последние новости
В Москве продлили режим удаленной работы В Москве продлили режим удаленной работы Минфин окончательно отказал работающим пенсионерам в индексации Минфин окончательно отказал работающим пенсионерам в индексации В России побит рекорд суточной смертности зараженных коронавирусом В России побит рекорд суточной смертности зараженных коронавирусом
Комментарии
Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ищите решение»: Володин отчитал Силуанова
«Ищите решение»: Володин отчитал Силуанова
В ПФР рассказали, у кого отберут часть пенсии
В ПФР рассказали, у кого отберут часть пенсии
Накопления «обнулятся»: что будет с деньгами россиян
Накопления «обнулятся»: что будет с деньгами россиян
В России самое большое в мире месторождение золота
В России самое большое в мире месторождение золота
Видео
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
00:26
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение