Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.10
$
79.43
92.50
92.84
Прогноз
02.11 – 09.11
$
76.00
90.44
Индексы и котировки Brent
37.52
–0.05 Золото
1878.65
–0.16 РТС
1078.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.10
1.1643
–0.0064
15.10
1.1707
27.10
19.10
05.10

Размер ипотеки в России вышел на рекордные значения 

Lenta.ru и ещё 6 9 часов назад
Размер ипотеки в России вышел на рекордные значения
Фото: Lenta.ru
В третьем квартале 2020-го средний размер выданных ипотечных кредитов в России составил 2,66 миллиона рублей, увеличившись на 10 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), предоставленные «Ленте.ру».

«Показатель [размера ипотеки] не только отыграл карантинное падение, но и вышел на рекордные значения, — отмечают аналитики. — При этом в сентябре 2020 года средний размер ипотеки оказался на уровне 2,72 миллиона рублей, или на 10,7 процента больше, чем годом ранее».

По информации НБКИ, в сентябре самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (5,9 миллиона рублей), Московской области (4,41 миллиона), Санкт-Петербурге (3,53 миллиона), а также в Приморском крае (3,28 миллиона) и Ленинградской области (3,12 миллиона рублей).
Ранее в октябре стало известно, что в России может быть введена льготная ставка по ипотеке для усыновителей. Соответствующий законопроект разрабатывается в Госдуме, автор инициативы — депутат Елена Строкова (ЛДПР) — направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением снизить процент по займам для еще одной категории россиян.
Видео дня. В России могут разрешить займы по водительским правам
Последние новости
Нурмагомедов назвал Макрона тварью и обратился к мусульманам Нурмагомедов назвал Макрона тварью и обратился к мусульманам «Хакеров ГРУ» снова обвинили в атаке на Демпартию США «Хакеров ГРУ» снова обвинили в атаке на Демпартию США На западе Турции произошло мощное землетрясение На западе Турции произошло мощное землетрясение
Комментарии 2
Недвижимость , Татьяна Голикова , Госдума , ЛДПР , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение