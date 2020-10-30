Размер ипотеки в России вышел на рекордные значения 

«Показатель [размера ипотеки] не только отыграл карантинное падение, но и вышел на рекордные значения, — отмечают аналитики. — При этом в сентябре 2020 года средний размер ипотеки оказался на уровне 2,72 миллиона рублей, или на 10,7 процента больше, чем годом ранее».