Стало известно, как номер квартиры влияет на ее цену

Оказывается, своя цена есть не только у "красивых" автомобильных госномеров, но и у номеров квартир. К такому выводу пришли риелторы, изучившие информацию о сделках на жилищном рынке за последние пять лет.

К примеру, среди проданных в прошлом году квартир под номерами от 11 до 14 самая низкая цена квадратного метра ожидаемо оказалась у жилья с номером 13.

"Совпадение или нет, но этот номер имел наименьшую цену и в выборке продаж за все остальные годы", — говорит руководитель департамента консалтинга и аналитики "НДВ — Супермаркет Недвижимости" Сергей Ковров.

А вот у квартир под номером 666, наоборот, цена обычно выше, чем у соседей. Правда, таких крупных домов, где счет апартаментов переваливает за 600 — немного. Впрочем, квартиры под номером 111 тоже стоят дороже обычного. А число 777 и вовсе увеличивает стоимость жилья более чем на 10 процентов.

Также аналитики заметили, что если 13 число выпадает на пятницу, то в этот день обычно регистрируется на 20 процентов больше сделок, чем 13 числа в другой день недели.