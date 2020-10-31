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Дом по цене гамбургера: 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Дом по цене гамбургера: На продажу выставлены дома за €1
Фото: Lo Bianco FotogrammaRopi Globallookpress
Городской совет города Салеми на острове Сицилия выставит на продажу более 30 домов по цене гамбургера — всего за один евро. Предложенные дома нуждаются в ремонте — некоторые из них были повреждены в результате землетрясения 1968 года.

«Все дома принадлежат городскому совету, что ускоряет продажу и снижает бюрократию. Перед запуском мы восстановили эти районы Салеми, модернизировали инфраструктуру, дороги, электросети, канализацию» — цитирует слова мэра города Доменико Венути издание The Sun.

Сообщается также, что покупатели должны ежегодно выплачивать страховку на здание в размере 250 евро — до тех пор, пока не завершится ремонт.
Правительство города отмечает, что в Салеми имеется множество ресторанов и кафе, а также достопримечательности — Норманнский замок и несколько музеев. Эти факторы, по мнению городского совета, должны привлечь покупателей.
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