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Москвичи начали снимать квартиры с продажи 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Фото: ТАСС
Владельцы высокобюджетного жилья в Москве начали снимать свои квартиры с продажи — видя, как дорожают самые дешевые объекты, они отказываются от торга и даже повышают цены, но не находят покупателей и предпочитают уйти с рынка. Об этом говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, ажиотажная волна скупки недвижимости на вторичном рынке затронула только недорогой сегмент. В сегменте дорогого жилья тем временем назревает синдром «разочарованного продавца» — собственники отказываются продавать квартиры на выгодных для покупателей условиях. Средняя стоимость высокобюджетной недвижимости не меняется, либо даже корректируется вниз.
Эксперты полагают, что спрос на недорогое жилье останется высоким до конца года, но уже в начале 2021-го покупательская активность может упасть в связи с тем, что ажиотаж последних месяцев истощил спрос будущих периодов и привел к дефициту ликвидных объектов. Кроме того, в следующем году ожидается рост ставок по несубсидируемой ипотеке, что также будет давить на спрос.

«Впрочем, ощутимой просадки заявленных цен ожидать все же не стоит: продавцы-частники крайне медленно реагируют на ухудшение рыночной конъюнктуры, поэтому кризис на "вторичке" будет выражаться прежде всего в сокращении числа сделок, но не снижении цен. Удешевление вторичного жилья обычно бывает неявным — в виде увеличения глубины торга», — заключают в ИРН.

Ранее, в октябре, россиянам отсоветовали покупать квартиры для сдачи в аренду. По мнению аналитиков, в настоящее время на рынке накапливается избыточная масса объектов, которые предназначены квартиросъемщикам. Впоследствии спрос на них может снизиться, так как многие из тех, кто ранее снимал квартиру, в 2020 году приобрели недвижимость в ипотеку.
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Недвижимость , Lenta.ru
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