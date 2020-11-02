Россиянам стала доступнее сельская ипотека

Он отметил, что банки «зачастую отказывали заемщикам, ссылаясь на то, что использование материнского капитала правилами не предусмотрено». «Теперь людям будет проще оформить кредит на покупку или строительство жилья», – пояснил глава кабмина.

Он добавил, что кабмин расширяет список регионов, где на приобретение или строительство жилья можно взять увеличенную сумму – 5 млн рублей. Ранее такое право было только у сельских жителей в регионах Дальнего Востока и в Ленинградской области.