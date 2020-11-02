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Объем сделок с офисами в Москве в III квартале упал более чем в два раза 

РИА Недвижимость и ещё 3 7 часов назад
Объем сделок с офисами в Москве упал
Фото: РИА Новости
В Москве объем арендованных и приобретенных офисных площадей в третьем квартале 2020 года продемонстрировал снижение более чем в два раза по сравнению со значением за аналогичный период 2019 года, составив 228 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении CBRE.

"Подавляющее большинство сделок — это сделки аренды офисных помещений (220,2 тысячи "квадратов"). В структуре новых сделок за этот период их доля достигла 97% против 81% в третьем квартале 2019 года. Объем сделок по приобретению офисных площадей был минимальным и составил 6,5 тысяч "квадратов", — отмечается в нем.

Основной квартальный объем спроса пришелся на помещения класса В, их доля составила 79% в структуре новых сделок. А спрос на помещения класса А установил антирекорд, став минимальным квартальным значением за 5,5 лет (47,7 тысячи квадратных метров).
По прогнозам CBRE, по результатам 2020 года объем арендованных и приобретенных офисных площадей может снизится на 35% по сравнению с значением в 2019 году и составить порядка 1-1,1 миллиона квадратных метров, что соответствует уровню спроса в 2016 году.
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