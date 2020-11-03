Квартиры в Сочи подешевели 

Средняя стоимость квартир в Сочи за последний месяц снизилась на 0,24 процента. Сильнее всего подешевела вторичная недвижимость — более чем на процент. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства «Росриелт».

На первичном рынке квартиры, напротив, подорожали — более чем на 4 процента, рассказали риелторы. Они отметили, что в годовом исчислении ценники также выросли: средняя стоимость квартир увеличилась на 20 процентов, при этом «вторичка» прибавила около 17 процентов, а «первичка» — почти 42 процента.

Что касается стоимости аренды жилья в Сочи — она снижается. За последний месяц однокомнатные квартиры на курорте стали почти на 3 процента дешевле. При этом с начала года ставки увеличились примерно на 85 процентов. Съемные «двушки» за месяц подорожали на 3 процента, но с начала 2020-го подешевели на те же 3 процента. Падение ставок аренды эксперты объясняют сезонным фактором — лето закончилось, спрос на съемное жилье упал.