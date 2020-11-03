Интерес россиян к аренде таунхаусов вырос

Интерес к краткосрочной аренде таунхаусов у россиян вырос на 73% в конце октября 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такие данные привел ТАСС руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин.

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"Самые большие темпы роста спроса из всех категорий - у таунхаусов: сейчас они на 73% популярнее, чем год назад. Дачами, коттеджами и домами россияне стали интересоваться [больше] на 31%, 45% и 66% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил Кромочкин.

Кроме того, интерес к краткосрочной аренде квартир в целом по России увеличился на 16% по сравнению с концом октября 2019 года. При этом снижение интереса наблюдается к посуточной аренде комнат - на 10% в общем по России. Из крупных городов наибольшее снижение спроса на этот тип жилья зафиксирован в Москве (падение на 26%), Санкт-Петербурге (30%) и Воронеже (36%), а рост интереса наблюдается только в Уфе (на 8%) и в Омске (на 4%). По мнению Кромочкина, такое перераспределение спроса может быть связано с желанием пользователей меньше контактировать с окружающими при краткосрочной аренде и в целом сложной эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса.

Спрос в городах-миллионниках

Наиболее высокий интерес в целом на дома, коттеджи, дачи и таунхаусы среди городов-миллионников замечен в Екатеринбурге (на 60%), Красноярске, Санкт-Петербурге (по 44%) и Новосибирске (42%). Спрос на краткосрочную аренду квартир в конце октября 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года показал наибольший рост в Красноярске (на 70%), Волгограде (39%) и Новосибирске (28%) "Если аренда комнат в целом практически не популярна сейчас, то с квартирами ситуация меняется в зависимости от региона. Например, в Новосибирске спрос держится на достаточно высоком уровне, несмотря на несезон и практически полное отсутствие командированных в мегаполисе, за счет медицинского туризма, который дает приток гостей городу круглый год", - прокомментировал эксперт "Авито Недвижимости".

По данным "Авито Недвижимость", на 1 ноября 2020 года в Москве цены на посуточную аренду квартир снизились на 8% по сравнению с прошлым годом и составляют в среднем 2,3 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге цена за год не изменилась и достигает в среднем 1,8 тыс. в сутки. Среди городов-миллионников наибольший рост цен на этот тип жилья зафиксирован в Волгограде (на 9% - до 1,2 тыс. рублей в среднем), Самаре (на 8% - до 1,4 тыс. рублей) и Челябинске (на 8% - до 1,3 тыс. рублей). Кроме Москвы, снижение цен зафиксировано в Екатеринбурге - на 6%, до 1,5 тыс. рублей в среднем.