Названы регионы, где проще накопить на ипотеку 

В январе–сентябре, по оценкам аналитиков «Дом.РФ», средний срок накопления средств, необходимых для оформления кредита, составил 21 месяц. В 2019 году показатель составлял 19,5 месяца.

Дольше всех на первоначальный взнос для ипотечного кредита приходится копить жителям Дагестана и Калмыкии, более трех лет. Быстрее всех удается накопить на ипотеку жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотки. Им требуется 12 месяцев для накопления первоначального взноса.

В целом по стране по итогам девяти месяцев этого года размер ипотечного кредита составлял 2,45 млн рублей, а в этих трех регионах — 3 млн, 2,6 млн и 3,1 млн рублей соответственно.

Оформление самых больших ипотечных кредитов происходит в Москве (в среднем 5,3 млн рублей), Московской области (3,7 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,3 млн рублей), а также на Сахалине (3,6 млн рублей). На первоначальный взнос жителям столицы приходится копить 23 месяца, а петербуржцам — 22, сообщает РБК. Ранее «Федерал Пресс» писал о том, что в России вырос спрос на ипотеку благодаря льготной государственной программе ипотечного кредитования.