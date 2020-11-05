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Объем выдачи ипотеки за октябрь может стать рекордным 

Банки.ру и ещё 7 2 часа назад
Объем выдачи ипотеки за октябрь станет рекордным
Фото: РИА Новости
В октябре объем выдачи ипотечных кредитов может превзойти рекордный показатель предыдущего месяца даже на фоне стагнации сегмента в ряде банков, пишет «Коммерсант». Об этом свидетельствуют показатели крупнейших ипотечных банков.
По оценке аналитика «БКС Мир инвестиций» Егора Дахтлера, объем выдачи ипотеки может достигнуть 550 млрд рублей. Ранее ЦБ оценил выдачу ипотечных кредитов в сентябре в 503,5 млрд рублей, тем самым обновив рекордный показатель августа более чем на 110 млрд рублей.
В СберБанке отметили, что в октябре было выдано 120 тыс. кредитов на 281 млрд рублей, что на 8% больше, чем в сентябре. По сравнению с прошлым годом объем вырос в 2,2 раза. В ВТБ в октябре объем выдачи ипотечных кредитов достиг 99,5 млрд рублей, это абсолютный рекорд этого года: на 11% больше объемов в сентябре и в 1,6 раза — показателя прошлого года. Объем выдач в Промсвязьбанке также за месяц обновил рекорд, превысив 10,5 млрд рублей — на 5% выше сентября и почти в 1,7 раза больше прошлогоднего результата. Райффайзенбанк увеличил выдачу до 7,7 млрд рублей, что на 4% больше предыдущего месяца и в 1,5 раза выше прошлогоднего октября. В качестве причин такого роста ипотечного рынка в сентябре и октябре большинство экспертов называют снижение ставок и реализацию отложенного спроса на вторичном рынке, а также программу льготной ипотеки. К концу года эксперты и участники рынка ожидают замедления темпов выдачи. Основные факторы (отложенный из-за пандемии спрос, снижение ставки ЦБ) постепенно будут терять свое воздействие, считают эксперты.
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Комментарии 1
Недвижимость , Личный счет , Егор Дахтлер , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Центральный банк России
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