Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.40
$
77.55
91.60
91.95
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.80
93.20
Индексы и котировки Brent
41.16
+0.05 Золото
1931.77
+0.00 РТС
1108.15
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.11
1.1848
–0.0013
21.10
1.1861
02.11
25.10
11.10

Названы главные требования к домам после пандемии 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Названы главные требования к домам после пандемии
Фото: ТАСС
Эксперты проекта о ремонте и дизайне интерьеров Houzz назвали главные требования, которым будут соответствовать дома после пандемии коронавируса, в 2021 году. Специалисты прогнозируют увеличение популярности светлых тонов, сообщает Daily Mail.
В список главных тенденций вошли белые кухни и многофункциональные пространства. По мнению экспертов, выбор светлых тонов в интерьере связан со стремлением людей к чистоте из-за пандемии. В качестве примера они приводят статистику количества запросов со словосочетанием «белая кухня», отмечая, что в 2020 году этот показатель значительно вырос. Как говорят эксперты, владельцы квартир и домов стали стремиться к многофункциональным интерьерам, чтобы во время самоизоляции легко трансформировать помещения в офисы. В связи с этим вырос спрос на подъемные кровати, которые можно спрятать, организовав рабочее место.
Среди требований оказались и помещения для занятий спортом, где можно будет качественно тренироваться, не посещая при этом фитнесс-клуб. В Houzz отмечают, что в 2021 году возможно появление тренажеров, которые не будут выделяться из общей концепции пространства и смогут вписаться в любой интерьер. По словам экспертов, увеличится спрос и на площадки для пикников, беседок и небольших огородов, которые можно будет оборудовать в своем дворе.
Специалисты проекта также рассказали о популярных элементах интерьера в следующем году. Они предполагают, что для ванной комнаты владельцы недвижимости будут выбирать антимикробные медные смесители, яркую мебель и плитку «зелидж» (мозаичную), украшенную богатым узором. Эксперты также прогнозируют популярность винтажных вещей, связанных с трендом экологичности и разумного потребления.
В октябре интернет-магазин Wildberries провел исследование и заметил среди россиян высокий рост спроса на товары для ремонта и благоустройства дома. Среди причин такого показателя специалисты назвали снижение ставок по ипотеке, что вызвало рост спроса на недвижимость. Что касается распределения показателей по регионам, то активнее всех начали делать ремонт москвичи, а после них в списке разместились жители Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
Видео дня. Цены на нефть на бирже продолжают расти
Последние новости
Байден растерял поддержку главных сторонников демократов Байден растерял поддержку главных сторонников демократов Курс доллара упал Курс доллара упал Собянин продлил дистанционку для старшеклассников в Москве Собянин продлил дистанционку для старшеклассников в Москве
Комментарии
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение