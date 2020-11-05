Названы главные требования к домам после пандемии 

Эксперты проекта о ремонте и дизайне интерьеров Houzz назвали главные требования, которым будут соответствовать дома после пандемии коронавируса, в 2021 году. Специалисты прогнозируют увеличение популярности светлых тонов, сообщает Daily Mail.

В список главных тенденций вошли белые кухни и многофункциональные пространства. По мнению экспертов, выбор светлых тонов в интерьере связан со стремлением людей к чистоте из-за пандемии. В качестве примера они приводят статистику количества запросов со словосочетанием «белая кухня», отмечая, что в 2020 году этот показатель значительно вырос. Как говорят эксперты, владельцы квартир и домов стали стремиться к многофункциональным интерьерам, чтобы во время самоизоляции легко трансформировать помещения в офисы. В связи с этим вырос спрос на подъемные кровати, которые можно спрятать, организовав рабочее место.

Среди требований оказались и помещения для занятий спортом, где можно будет качественно тренироваться, не посещая при этом фитнесс-клуб. В Houzz отмечают, что в 2021 году возможно появление тренажеров, которые не будут выделяться из общей концепции пространства и смогут вписаться в любой интерьер. По словам экспертов, увеличится спрос и на площадки для пикников, беседок и небольших огородов, которые можно будет оборудовать в своем дворе.

Специалисты проекта также рассказали о популярных элементах интерьера в следующем году. Они предполагают, что для ванной комнаты владельцы недвижимости будут выбирать антимикробные медные смесители, яркую мебель и плитку «зелидж» (мозаичную), украшенную богатым узором. Эксперты также прогнозируют популярность винтажных вещей, связанных с трендом экологичности и разумного потребления.