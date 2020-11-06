Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.55
$
77.45
91.90
91.70
Прогноз
09.11 – 16.11
$
78.78
92.49
Индексы и котировки Brent
39.80
–0.20 Золото
1957.73
+0.33 РТС
1170.74
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1873
+0.0053
22.10
1.1819
03.11
26.10
12.10

Росреестр готовится сделать ипотеку «бесшовной» 

Российская Газета 2 часа назад
Ипотека в России станет «бесшовной»
Фото: ТАСС
Росреестр ускорит регистрацию сделок с недвижимостью и откроет удобный доступ к своим данным для аналитики рынка недвижимости. В пресс-службе ведомства рассказали о планах по цифровой трансформации.
В Росреестре планируют сократить срок регистрации сделок с недвижимостью, в том числе с использованием ипотечных кредитов, и перевести весь процесс в онлайн-формат. Для этого ведомство сейчас совместно с Центробанком и кредитными организациями разрабатывает единый стандарт взаимодействия в электронном виде. Следующий этап — создание цифровой платформы, на которой будут представлены и кредитные организации, и агрегаторы недвижимости. Это даст возможность сделать ипотеку "бесшовной" и сократить процесс оформления сделки до 1 дня, поясняют в Росреестре. Весь цикл операций полностью перейдёт в интернет — от подачи в Росреестр электронного пакета документов до регистрации сделки и оформления электронной закладной. Предполагается, что этот процесс заработает в 2021-2022 годах.
Также сейчас Росреестр разрабатывает программу цифровой трансформации на 2021-2023 годы. В цифровой вид перейдет большая часть услуг ведомства, они будут более доступны и безопасны для пользователей. Будет создан ряд клиентских сервисов для быстрого оформления недвижимости, в том числе ипотеки, удобного поиска земли для жилья и бизнеса, взаимодействия с кадастровыми инженерами и проведения аналитики рынка недвижимости в онлайн-режиме. Сервисами смогут воспользоваться как рядовые пользователи, так и профессиональные участники рынка, в том числе застройщики. Планируется, что в 2021 году будут представлены пилотные версии проектов.
Одним из главных направлений цифровой трансформации Росреестра станет увеличение доли электронных услуг. С начала года она выросла в 1,5 раза, до 35%. На увеличение доли электронных пакетов серьезно повлияла ситуация с коронавирусом, когда работа МФЦ по всей стране была ограничена.
Около 96% выписок из ЕГРН предоставляются в электронном формате. Кроме того, с апреля 2020 года в электронном виде подается около 50% заявлений на регистрацию договоров долевого участия (в 2019 году доля электронных ДДУ составляла в среднем 20%).
Доля электронной регистрации ипотеки с начала года выросла с 9% до 40%, это в два раза превышает показатель, установленный в нацпроекте "Жилье и городская среда" на 2021 год.
Крайне важным этапом является завершение в октябре перехода всех регионов на ФГИС ЕРГН, считают в Росреестре. В конце 2020 — начале 2021 года также будет завершен реинжиниринг официального сайта. Переход на новую систему позволит увеличить долю электронных сервисов ведомства и обеспечить качественно новый уровень оказания услуг, подчеркивают в ведомстве.
Видео дня. 12 триллионов рублей россияне держат у себя наличными
Российская Газета: последние новости
Маткапитал разрешат использовать в качестве взноса по сельской ипотеке Маткапитал разрешат использовать в качестве взноса по сельской ипотеке Приняты решения по 97 домам обманутых дольщиков Приняты решения по 97 домам обманутых дольщиков В Екатеринбурге под давлением бизнеса изменили правила застройки В Екатеринбурге под давлением бизнеса изменили правила застройки
Комментарии
Недвижимость , Центральный банк России , Росреестр
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение