Ипотека в России станет «бесшовной»

Росреестр ускорит регистрацию сделок с недвижимостью и откроет удобный доступ к своим данным для аналитики рынка недвижимости. В пресс-службе ведомства рассказали о планах по цифровой трансформации.

В Росреестре планируют сократить срок регистрации сделок с недвижимостью, в том числе с использованием ипотечных кредитов, и перевести весь процесс в онлайн-формат. Для этого ведомство сейчас совместно с Центробанком и кредитными организациями разрабатывает единый стандарт взаимодействия в электронном виде. Следующий этап — создание цифровой платформы, на которой будут представлены и кредитные организации, и агрегаторы недвижимости. Это даст возможность сделать ипотеку "бесшовной" и сократить процесс оформления сделки до 1 дня, поясняют в Росреестре. Весь цикл операций полностью перейдёт в интернет — от подачи в Росреестр электронного пакета документов до регистрации сделки и оформления электронной закладной. Предполагается, что этот процесс заработает в 2021-2022 годах.

Также сейчас Росреестр разрабатывает программу цифровой трансформации на 2021-2023 годы. В цифровой вид перейдет большая часть услуг ведомства, они будут более доступны и безопасны для пользователей. Будет создан ряд клиентских сервисов для быстрого оформления недвижимости, в том числе ипотеки, удобного поиска земли для жилья и бизнеса, взаимодействия с кадастровыми инженерами и проведения аналитики рынка недвижимости в онлайн-режиме. Сервисами смогут воспользоваться как рядовые пользователи, так и профессиональные участники рынка, в том числе застройщики. Планируется, что в 2021 году будут представлены пилотные версии проектов.

Одним из главных направлений цифровой трансформации Росреестра станет увеличение доли электронных услуг. С начала года она выросла в 1,5 раза, до 35%. На увеличение доли электронных пакетов серьезно повлияла ситуация с коронавирусом, когда работа МФЦ по всей стране была ограничена.

Около 96% выписок из ЕГРН предоставляются в электронном формате. Кроме того, с апреля 2020 года в электронном виде подается около 50% заявлений на регистрацию договоров долевого участия (в 2019 году доля электронных ДДУ составляла в среднем 20%).

Доля электронной регистрации ипотеки с начала года выросла с 9% до 40%, это в два раза превышает показатель, установленный в нацпроекте "Жилье и городская среда" на 2021 год.

Крайне важным этапом является завершение в октябре перехода всех регионов на ФГИС ЕРГН, считают в Росреестре. В конце 2020 — начале 2021 года также будет завершен реинжиниринг официального сайта. Переход на новую систему позволит увеличить долю электронных сервисов ведомства и обеспечить качественно новый уровень оказания услуг, подчеркивают в ведомстве.