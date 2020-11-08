Ещё
Далее:
Читайте также:
Чувственная драма о любовном треугольнике
Чувственная драма о любовном треугольнике Новинка в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.56
$
77.80
92.06
91.90
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.80
93.20
Индексы и котировки Brent
39.73
+0.38 Золото
1952.40
+0.02 РТС
1170.74
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1879
+0.0020
23.10
1.1859
03.11
26.10
12.10

Военных обеспечат жильём по новым правилам 

Deita.ru и ещё 1 4 часа назад
Военных обеспечат жильем по новым правилам
Фото: ТАСС
Единственным способом получения жилья для вновь поступивших на воинскую службу становится военная ипотека, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Парламентскую газету.
Осенью этого года военнослужащих по контракту, срок службы которых составит три года, включили в реестр участников накопительно-ипотечной системы. Участниками данной системы также смогут стать военнослужащие, которые поступили на службу по контракту из запаса до 31 декабря 2019 года и не воспользовались правом на получение жилья по военной ипотеке.
Кроме этого, теперь вновь поступившего на военную службу из запаса не могут в обязательном порядке заставить брать военную ипотеку. Военнослужащие, отдавшие своей работе десять лет и не ставшие участниками НИС, получив воинское звание прапорщик, автоматически не включаются как раньше в данную систему жилищного обеспечения и не теряют своё право на получение жилья по прежним правилам. При этом, государство каждый год будет перечислять на счёт участника НИС определённую сумму.
В этом году она составила 288 410 рублям. Кроме этих взносов, накопления будут пополняться за счёт доходов от инвестирования этих средств, например, за счёт хранения на депозите в банке. По прошествии трёх лет у военного появляется право использовать накопленные деньги в качестве начального взноса по ипотеке.
Более того, оформлять ипотеку сразу через три года необязательно, можно продолжать копить деньги и использовать их в любое удобное время.
Видео дня. Экономисты ВШЭ призвали повысить налоги на доходы состоятельных россиян
Deita.ru: последние новости
Россияне массово не смогут выплачивать ипотеку — эксперт Россияне массово не смогут выплачивать ипотеку — эксперт Военных запретили выселять из квартир Военных запретили выселять из квартир Список получателей дальневосточной ипотеки могут расширить Список получателей дальневосточной ипотеки могут расширить
Комментарии
Недвижимость , РИА "Дейта" , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение