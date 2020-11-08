Военных обеспечат жильем по новым правилам

Единственным способом получения жилья для вновь поступивших на воинскую службу становится военная ипотека, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Парламентскую газету.

Осенью этого года военнослужащих по контракту, срок службы которых составит три года, включили в реестр участников накопительно-ипотечной системы. Участниками данной системы также смогут стать военнослужащие, которые поступили на службу по контракту из запаса до 31 декабря 2019 года и не воспользовались правом на получение жилья по военной ипотеке.

Кроме этого, теперь вновь поступившего на военную службу из запаса не могут в обязательном порядке заставить брать военную ипотеку. Военнослужащие, отдавшие своей работе десять лет и не ставшие участниками НИС, получив воинское звание прапорщик, автоматически не включаются как раньше в данную систему жилищного обеспечения и не теряют своё право на получение жилья по прежним правилам. При этом, государство каждый год будет перечислять на счёт участника НИС определённую сумму.

В этом году она составила 288 410 рублям. Кроме этих взносов, накопления будут пополняться за счёт доходов от инвестирования этих средств, например, за счёт хранения на депозите в банке. По прошествии трёх лет у военного появляется право использовать накопленные деньги в качестве начального взноса по ипотеке.

Более того, оформлять ипотеку сразу через три года необязательно, можно продолжать копить деньги и использовать их в любое удобное время.