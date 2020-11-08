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Россиянам назвали минимальную температуру дома во время отопительного сезона 

Lenta.ru 3 часа назад
Названы температурные нормативы в домах зимой
Фото: РИА Новости
Россиянам назвали минимальную температуру дома во время отопительного сезона. Об этом рассказал «Комсомольской правде» сотрудник управляющей компании Виктор Власов.
В российских городах отопительный сезон начался еще в октябре, однако в домах при этом может оставаться прохладно, либо становиться слишком жарко.
По словам Власова, в разгар отопительного сезона температура в жилой комнате квартиры должна быть не ниже плюс 18 градусов Цельсия.

«Точно такой же норматив и для общежитий. Но если жилая комната угловая, то есть ограничена двумя стенами, которые граничат с улицей, то для таких норматив чуть выше стандартной: плюс 20 градусов», — пояснил он.

Также нужно учитывать, в какой климатической зоне вы живете. По ГОСТу температура в жилых квартирах в холодных северных территориях, где температура на улице ниже минус 31 градуса Цельсия, должна быть не ниже плюс 20 градусов (плюс 22 градуса для угловых).
В октябре россиянам рассказали о схемах обмана при замене батарей. Сотрудники компаний, занимающихся заменой батарей, могут требовать дополнительные деньги за детали, сборку и проверку отопительного оборудования, поэтому необходимо внимательно читать договор. Стоит заранее проверить данные о фирме в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
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Недвижимость , Виктор Власов , Комсомольская правда
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