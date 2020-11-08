Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.56
$
77.85
92.06
92.40
Прогноз
02.11 – 09.11
$
76.64
88.70
Индексы и котировки Brent
39.73
+0.38 Золото
1954.24
–0.22 РТС
1170.74
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.11
1.1887
+0.0077
26.10
1.1810
05.11
28.10
14.10

Строительство индивидуальных домов предложили упростить в России 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Строительство индивидуальных домов предложили упростить
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Министерство строительства и ЖКХ России планирует упростить строительство индивидуальных домов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье, 8 ноября.
Уточняется, что разработаны единые стандарты предоставления госуслуг. Проект постановления уже внесли в правительство.

— Единые стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг по направлению уведомлений, необходимых при строительстве индивидуальных жилых домов, а также по выдаче градостроительного плана земельного участка разработаны Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, — говорится в сообщении.

Эти стандарты устанавливают формы заявлений о предоставлении услуг, правила их подачи, рассмотрения. Согласно документу, застройщики смогут получать уведомления, связанные со строительством, через портал госуслуг.
По словам заместителя главы Минстроя РФ Татьяны Костаревой, госуслуги по выдаче градостроительного плана земельного участка для постройки индивидуальных домов являются одними из востребованных.
В пресс-службе добавили, что в скором времени в правительство внесут проекты постановлений, которые включают единые стандарты предоставления услуг по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, сообщает ТАСС.
Видео дня. Доллар падает на фоне неопределенности выборов в США
Вечерняя Москва: последние новости
Россиянам разрешили тратить маткапитал на сельскую ипотеку Россиянам разрешили тратить маткапитал на сельскую ипотеку Нелегальный пункт приема металлолома снесли на юге Москвы Нелегальный пункт приема металлолома снесли на юге Москвы Сергей Левкин: Расселение жителей восьми домов по реновации завершилось в октябре Сергей Левкин: Расселение жителей восьми домов по реновации завершилось в октябре
Комментарии
Недвижимость , Минстрой , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение