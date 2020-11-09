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Россияне отреклись от новостроек 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне отреклись от новостроек
Фото: ТАСС
Большинство — 68 процентов — россиян боятся покупать строящееся жилье, предпочитая квартиры в готовых домах. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ. Материалы опубликованы на сайте организации.
Каждый пятый участник соответствующего опроса заявил, что при покупке жилья рассмотрел бы строящиеся варианты, но по возможности отдал бы предпочтение готовым. В меньшей степени отрекаются от новостроек молодые россияне (18-24 лет) — 42 процента из них готовы покупать квартиры на этапе строительства, но не в первую очередь.
Те, кто рассматривает возможность приобретения строящегося жилья, отметили важность выбора надежной строительной компании. 62 процента таких граждан прежде всего изучают репутацию застройщика.

«Несмотря на то, что приобретение жилья по-прежнему является популярным способом вложения средств, подобного рода инвестиции на этапе строительства все чаще воспринимаются как большой риск, — констатируют аналитики. — В условиях нынешнего кризиса россияне еще внимательнее станут оценивать риски и, вероятно, доверие к застройщикам в ближайшее время будет снижаться».

Ранее сообщалось, что цены на строящееся жилье в России в январе-сентябре 2020 года увеличились в реальном выражении на 7,4 процента, совокупный рост составил 10,5 процента. Больше всего подорожали новостройки в Москве (плюс 16,5 процента), Московской области (16,4 процента), Санкт-Петербурге (13 процентов) и Калининградской области (11,6 процента).
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