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В Испании началась масштабная распродажа недвижимости 

Lenta.ru 4 часа назад
В Испании началась распродажа недвижимости
Фото: Reuters
Испанский банковский конгломерат Bankia и агентство недвижимости Haya Real Estate совместно вывели на рынок 4,5 тысячи объектов недвижимости со скидкой. Масштабная распродажа жилья и нежилых помещений, расположенных в разных регионах страны, продлится до 15 декабря текущего года, сообщает Idealista.
В рамках начавшейся акции с дисконтом до 40 процентов продаются около 2 тысяч домов и более тысячи гаражей и складских помещений, а также другие активы — офисы, коммерческие помещения и земельные участки. Наибольшее число жилых объектов представлено в Валенсии (458), Андалусии (450), Мурсии (341) и Каталонии (324). Многие домовладения расположены в прибрежных районах.
Как отмечает Idealista, распродажа позволяет приобрести за 90 тысяч евро апартаменты с двумя спальнями на пляже Беллрегард недалеко от Гандии (город в Валенсии), за 96 тысяч — квартиру с тремя спальнями в городе Торренте (также Валенсия), за 180 тысяч — квартиру с четырьмя спальнями в Гранаде, за 300 тысяч — виллу близ Барселоны. Более доступные варианты представлены в городах Лерида и Таррагона — там апартаменты продаются по цене от 40 тысяч евро.
Ранее был назван способ сильно сэкономить на покупке жилья в Испании — по оценке специалистов, дешевле обойдутся квартиры в домах без лифтов.
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