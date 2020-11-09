В Испании началась распродажа недвижимости

Испанский банковский конгломерат Bankia и агентство недвижимости Haya Real Estate совместно вывели на рынок 4,5 тысячи объектов недвижимости со скидкой. Масштабная распродажа жилья и нежилых помещений, расположенных в разных регионах страны, продлится до 15 декабря текущего года, сообщает Idealista.

В рамках начавшейся акции с дисконтом до 40 процентов продаются около 2 тысяч домов и более тысячи гаражей и складских помещений, а также другие активы — офисы, коммерческие помещения и земельные участки. Наибольшее число жилых объектов представлено в Валенсии (458), Андалусии (450), Мурсии (341) и Каталонии (324). Многие домовладения расположены в прибрежных районах.

Как отмечает Idealista, распродажа позволяет приобрести за 90 тысяч евро апартаменты с двумя спальнями на пляже Беллрегард недалеко от Гандии (город в Валенсии), за 96 тысяч — квартиру с тремя спальнями в городе Торренте (также Валенсия), за 180 тысяч — квартиру с четырьмя спальнями в Гранаде, за 300 тысяч — виллу близ Барселоны. Более доступные варианты представлены в городах Лерида и Таррагона — там апартаменты продаются по цене от 40 тысяч евро.