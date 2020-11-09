Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.00
$
76.28
91.50
90.78
Прогноз
16.11 – 23.11
$
78.37
92.01
Индексы и котировки Brent
43.45
+1.40 Золото
1890.75
–1.10 РТС
1178.28
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.11
1.1890
+0.0080
26.10
1.1810
05.11
28.10
14.10

Раскрыты масштабы роста стоимости новых квартир в Москве 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Раскрыты масштабы роста стоимости квартир в Москве
Фото: РИА Новости
К ноябрю 2020-го средняя стоимость квадратного метра жилья в московских новостройках массового сегмента (без учета предложений бизнес— и элитного класса) составила 191,5 тысячи рублей. За год этот показатель увеличился на 13 процентов. Масштабы роста стоимости новых квартир раскрыли аналитики агентства «Бон Тон», соответствующее исследование имеется в распоряжении «Ленты.ру».
По данным экспертов, в столичных домах комфорткласса квадратный метр в настоящее время стоит 192,5 тысячи рублей — почти на 3 процента больше, чем месяц назад, и на 12 процентов больше, чем в ноябре 2019-го. В новостройках стандарт-класса (экономкласса) соответствующий показатель равен 143,5 тысячи рублей (плюс 14 процентов за год).
Самое дешевое строящееся жилье продается в расположенном далеко за МКАД Зеленоградском округе (предложения на присоединенных территориях не учитывались): в среднем квадратный метр там стоит 147,6 тысячи рублей. Самые дорогие новостройки представлены в Западном округе, где цена «квадрата» находится на уровне 225,8 тысячи рублей.
Всего в Москве выставлено на продажу 863,7 тысячи квадратных метров строящегося жилья комфорт— и стандартного классов, это около 15 тысяч квартир. За последний год объем предложения сократился на 21 процент по площади и на 17 процентов по числу лотов, подсчитали в «Бон Тон».
Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2020-го в Москве зарегистрировали более 24 тысяч договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ) — в два раза больше, чем в предыдущем квартале. В годовом выражении количество реализованных квартир в новостройках выросло на 48 процентов.
Видео дня. Эксперты спрогнозировали курс рубля
Последние новости
Путин изменил состав правительства Путин изменил состав правительства Восстановлена картина устроенной солдатом бойни на аэродроме в Воронеже Восстановлена картина устроенной солдатом бойни на аэродроме в Воронеже Мишустин объявил кандидатуры новых министров и вице-премьера Мишустин объявил кандидатуры новых министров и вице-премьера
Комментарии 1
Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение