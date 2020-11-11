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Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Владельцами дома на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором жил сыщик из рассказов Артура Конана Дойла Шерлок Холмс, является дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и ее сын, сообщает издание Times.
Издание, ссылаясь на юридические документы о структуре собственности, пишет, что в 2015 году здание на Бейкер-стрит принадлежало Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву. Также родственникам Назарбаева принадлежат несколько других строений и земля между домами 215 и 237 на Бейкер–стрит, передает РИА «Новости».
Общая стоимость недвижимости составляет почти 140 млн фунтов стерлингов. Times отмечает, что 90% собственности на Бейкер-стрит принадлежало дочери бывшего главы Казахстана, а 10% — ее сыну Нурали Алиеву. Между тем, по данным газеты, сейчас официальным владельцем является компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела недвижимость в 2005 году, что следует из записей земельного реестра. Сейчас Farmont Baker Street принадлежит компании из ОАЭ.
Юридическая фирма Mishcon de Reya, которая является представителем семьи Назарбаевых, информацию никак не прокомментировала.
СМИ напоминает, что в 2015 году неправительственная организация Global Witness провела расследование и выяснила, что недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала отцу Нурали, бизнесмену Рахату Алиеву, которого позже обвинили в измене, убийстве и организации преступной группы. Алиев покончил с собой в австрийской тюрьме в 2015 году.
Global Witness утверждала, что 87 тыс. недвижимых объектов в Англии и Уэльсе принадлежат компаниям в офшорных юрисдикциях, владельца зачастую установить не удается.
В 2018 году в Великобритании вступил в силу закон «Об аресте имущества неустановленного происхождения» (Unexplained Wealth Orders, UWO), в соответствии с которым с иностранцев, владеющих активами стоимостью более 50 тыс. фунтов стерлингов, можно потребовать объяснить происхождение доходов. Дело было начато против Нурали Алиева, который приобрел в престижном районе Лондона особняк с подземным бассейном и кинотеатром.
Высокий суд Лондона принял сторону Нурали Алиева в споре с NCA о происхождении средств на покупку недвижимости. Times подчеркивает, что недвижимость на Бейкер-стрит в этом деле не фигурировала.
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Комментарии 2
Недвижимость , Видео , Шерлок Холмс , Нурсултан Назарбаев , РИА Новости , Газета The Times
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