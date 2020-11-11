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Россияне установили ипотечный рекорд 

Lenta.ru и ещё 9 2 часа назад
Россияне установили ипотечный рекорд
Фото: РИА Новости
C начала 2020 года в России ипотечных кредитов выдали на сумму 3,25 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные «Дом.РФ» и Frank RG.
Отмечается, что это больше, чем было выдано в течение 2018 года, который является рекордным для ипотечного рынка страны. Тогда жители России взяли кредитов на 3,01 триллиона рублей. В прошлом году объем выданных ссуд составил 2,85 триллиона.
По данным экспертов, в октябре 2020-го жилищных кредитов было выдано на сумму 550 миллиардов рублей, что также является рекордом. До этого банки обновляли исторические максимумы в июле (362 миллиарда рублей), августе (393 миллиарда) и сентябре (504 миллиарда.). За этот период средневзвешенная ставка по кредитам, которые были выданы за месяц, находилась примерно на одном уровне — около 7,3 процента.
По прогнозам «Дом.РФ», в целом за текущий год может быть выдано более 1,5 миллиона кредитов на сумму около 3,7 триллиона рублей.
Ранее стало известно, что Росреестр зарегистрировал 107,8 тысячи сделок по программе льготной ипотеки на новостройки со ставкой не более 6,5 процента и 16,4 тысячи сделок по программе сельской ипотеки. Отмечается, что в мае было оформлено 9,3 тысячи сделок по льготной ипотеке. В последующие месяцы этот показатель стабильно рос и достиг уровня 20 тысяч сделок в месяц в августе, сентябре и октябре.
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Недвижимость , Росреестр
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