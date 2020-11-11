Россияне установили ипотечный рекорд 

C начала 2020 года в России ипотечных кредитов выдали на сумму 3,25 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные «Дом.РФ» и Frank RG.

Отмечается, что это больше, чем было выдано в течение 2018 года, который является рекордным для ипотечного рынка страны. Тогда жители России взяли кредитов на 3,01 триллиона рублей. В прошлом году объем выданных ссуд составил 2,85 триллиона.

По данным экспертов, в октябре 2020-го жилищных кредитов было выдано на сумму 550 миллиардов рублей, что также является рекордом. До этого банки обновляли исторические максимумы в июле (362 миллиарда рублей), августе (393 миллиарда) и сентябре (504 миллиарда.). За этот период средневзвешенная ставка по кредитам, которые были выданы за месяц, находилась примерно на одном уровне — около 7,3 процента.

По прогнозам «Дом.РФ», в целом за текущий год может быть выдано более 1,5 миллиона кредитов на сумму около 3,7 триллиона рублей.