Назван приносящий доход тип недвижимости

Рынок недвижимости переживает второе рождение на фоне снижения ставок и запуска льготной ипотеки. Подобного спроса на объекты не наблюдалось с 2007-2008 годов. Однако цены растут не на все, а лишь на предлагаемые застройщиками квартиры на первичном рынке, на "вторичке" по-прежнему царит застой, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
"ЦБ РФ опубликовал статистику, согласно которой на эксроу счетах сейчас почти 2 трлн рублей средств дольщиков, прирост на 1 триллион рублей с начала года. При этом 50% продаж недвижимости у застройщиков обычно приходится на ноябрь-декабрь, то есть рекорды ещё обновим", — предположил эксперт.
По его мнению, если Центральный Банк, как ожидается, снизит до конца года ставку еще на 0,25%, а льготная ипотека продлится в течение 2021 года, ажиотаж на первичном рынке продолжится. При этом ставки на ипотеку для вторичного рынка будут постепенно подтягиваться к ставкам по льготной ипотеке.
"Здесь два основных варианта получения доходов. Первый — это покупка самой недвижимости с последующей переуступкой — более предсказуемый доход, но крайне низкая ликвидность. Второй вариант — покупка акций публичных застройщиков", — рассуждает Русецкий.
Во втором случае бумаги застройщиков будут расти вместе с ценами на недвижимость, кроме того, компании выплачивают дивиденды. Это более выгодно, чем покупка самого объекта — только дивидендная доходность может достигать 10% годовых, заключил эксперт.