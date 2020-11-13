Назван приносящий доход тип недвижимости

"ЦБ РФ опубликовал статистику, согласно которой на эксроу счетах сейчас почти 2 трлн рублей средств дольщиков, прирост на 1 триллион рублей с начала года. При этом 50% продаж недвижимости у застройщиков обычно приходится на ноябрь-декабрь, то есть рекорды ещё обновим", — предположил эксперт.