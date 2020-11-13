Чиновников уволили за сокрытие домов и квартир

Выяснилось, что двое чиновников на протяжении нескольких лет предоставляли недостоверные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В частности, они не задекларировали три земельных участка общей площадью один гектар, два жилых дома и две квартиры, доходы на сумму свыше 5,5 миллиона рублей и более 20 банковских вкладов.