Спрос на бронирование жилья обвалился

Спрос на кратковременное бронирование жилья для путешествий в частном секторе в ноябре 2020 года сократился примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил РИА Новости генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья "Суточно.ру" Юрий Кузнецов

"Спрос на бронирование в последнее время стал меньше на 40%, если сравнивать с ноябрем прошлого года. Основные направления спроса сейчас: Санкт-Петербург, Шерегеш, Москва, Севастополь, Ялта, Казань и Сочи", — сказал собеседник агентства.

По словам Кузнецова, большинство броней приходится на ближайшие дни или следующую неделю. Наименьшая средняя глубина бронирования в Москве — восемь дней, в Санкт-Петербурге, Севастополе, Ялте и Казани — 14-16 дней.

"Здесь два основных диапазона броней — ближайшая неделя и новогодние праздники. В Ялту и Севастополь есть и бронирования даже на лето 2021-го.

В Шерегеше и Сочи средняя глубина бронирования — 21 день. Здесь также спрос на ближайшие дни (в Шерегеше открытие сезона в эти выходные), но значительно больше на Новый год", — прокомментировал ситуацию он.