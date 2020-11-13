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Спрос на бронирование жилья в ноябре сократился на 40% 

Прайм 5 часов назад
Спрос на бронирование жилья обвалился
Фото: РИА Новости
Спрос на кратковременное бронирование жилья для путешествий в частном секторе в ноябре 2020 года сократился примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил РИА Новости генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

"Спрос на бронирование в последнее время стал меньше на 40%, если сравнивать с ноябрем прошлого года. Основные направления спроса сейчас: Санкт-Петербург, Шерегеш, Москва, Севастополь, Ялта, Казань и Сочи", — сказал собеседник агентства.

По словам Кузнецова, большинство броней приходится на ближайшие дни или следующую неделю. Наименьшая средняя глубина бронирования в Москве — восемь дней, в Санкт-Петербурге, Севастополе, Ялте и Казани — 14-16 дней.

"Здесь два основных диапазона броней — ближайшая неделя и новогодние праздники. В Ялту и Севастополь есть и бронирования даже на лето 2021-го.

В Шерегеше и Сочи средняя глубина бронирования — 21 день. Здесь также спрос на ближайшие дни (в Шерегеше открытие сезона в эти выходные), но значительно больше на Новый год", — прокомментировал ситуацию он.

"Наши пользователи обеспокоены, они стали чаще к нам обращаться с вопросами, что будет с бронированием, если опять ограничат перемещение между регионами, но количество отмен пока на обычном уровне, массово от своих планов, как это было весной, люди не отказываются", — отметил Кузнецов.

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Комментарии
Недвижимость , Юрий Кузнецов , РИА Новости
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