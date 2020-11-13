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Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне нашли способ спасти сбережения
Фото: РИА Новости
Спрос на недвижимость в Турции среди россиян вырос в октябре 2020 года на 55,3 процента по сравнению с прошлым месяцем — таким способом граждане решили спасти рублевые сбережения. Об этом говорится в материале портала Turk.Estate, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

«Турция традиционно считается страной, которая будет привлекательна для европейских туристов. В связи с этим квартиры, расположенные на побережье Средиземного моря, будут приносить стабильный доход в твердой валюте. Также россияне зачастую выбирают объект, который будет частично инвестиционным и частично предназначенным для собственного отдыха», — сообщили аналитики портала.

Специалисты находят причину подобных событий в том, что жилье в Турции стабильно входит в число самых быстро дорожающих объектов — плюс 25,8 процента в годовой динамике. При этом средняя стоимость квартиры в стране составляет 590,3 тысячи лиры (около шести миллионов рублей), а квадратного метра — 2,6 тысячи лиры (примерно 26 тысяч рублей).
Россияне стали чаще покупать жилье в других регионах
Ранее сообщалось, что самое дешевое жилье в Турции продается за 2,24 миллиона рублей в Аланье. За такую сумму можно купить апартаменты площадью 38 квадратных метров. Максимально дорогой лот в данной локации стоит 61 миллион рублей — столько просят за резиденцию в 210 «квадратов».
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Недвижимость , Личный счет , Lenta.ru
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