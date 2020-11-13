Россияне нашли способ спасти сбережения

«Турция традиционно считается страной, которая будет привлекательна для европейских туристов. В связи с этим квартиры, расположенные на побережье Средиземного моря, будут приносить стабильный доход в твердой валюте. Также россияне зачастую выбирают объект, который будет частично инвестиционным и частично предназначенным для собственного отдыха», — сообщили аналитики портала.