Дороже чем в Афинах: россиян испугали новогодними ценами

Ограничения на проведение развлекательных мероприятий в Москве до середины января привело к росту цен на аренду загородных домов в новогодние даты. Аналитики подсчитали, что на празднование Нового года в коттедже в Подмосковье в этот раз нужно заложить 150-200 тыс. рублей. "Газета.Ru" сопоставила, в какие страны можно улететь на праздники большой компанией на эти же деньги и меньше.

Запрет на массовые мероприятия в столице до 15 января 2021 года отразился на стоимости посуточной аренды домов в Московской области, в особенности, на период празднования Нового года. Эксперты рассказали «Газете.Ru», что уже сейчас цены поднялись минимум на 15% выше прошлогодних.

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко подтвердила, что уже сейчас на аренду загородного жилья наблюдается колоссальный спрос.

«По отношению к прошлому году цены поднялись примерно на 15% в зависимости от локации, где-то даже и больше. Ситуация усугубляет запрет на мероприятия, что еще больше подстегнет арендаторов, а соответственно и цены под Новый год», — рассказала эксперт «Газете.Ru».

Как сообщили в пресс-службе компании «Миэль», цены на аренду загородных домов в Подмосковье на Новый год могут вырасти минимум в два раза относительно непраздничных дат. Управляющий директор Мария Жукова отметила, что объекты, которые обычно сдаются посуточно за 15-20 тыс. рублей, на период с 31 декабря по 3 января сейчас предлагаются за 50-100 тыс. рублей в сутки. Она также добавила, что сейчас предложений аренды в эти даты не так много, но по опыту предыдущих лет и исходя из новостей, можно предположить, что арендодатели уже в ближайшее время активизируются.

Как отметила главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина, средняя ставка аренды дома в Подмосковье сейчас ниже той, что была в июне, когда спрос находился на высоком уровне. Однако в новогодние праздники (с 31 декабря по 2 января) базовые цены увеличиваются в 3-4 раза.

«То есть реальный прайс в новогоднюю ночь — 50-70 тыс. рублей в сутки. Причем арендовать дом можно как минимум на трое суток — получается, закладывать на празднование Нового года стоит минимум 150-200 тыс. рублей»,

— объяснила аналитик, добавив, что ставки начинают постепенно снижаться только с 3 января.

Виктория Кирюхина также отметила, что сразу после объявленных ограничений потенциальный спрос на посуточную аренду домов увеличился на 35% к прошлой неделе, когда не было известно о запрете на работу заведений в ночное время. В сравнении с аналогичной неделей 2019 года спрос выше на четверть.

Эксперт прогнозирует, что в перспективе действительно стоит ждать роста цен на аренду домов, однако речь вряд ли будет идти о двукратном увеличении. Она объясняет свою точку зрения тем, что объем предложения высок, и в то же время, многие в этом году предпочитают именно долгосрочную аренду. О том, что введение новых ограничительных мер при ограниченном выборе, вероятно, повлечет за собой увеличение спроса на краткосрочную аренду недвижимости для празднования Нового года, говорят и в «Авито Недвижимости».

«Газета.Ru» поинтересовалась, сколько стоит аренда коттеджа на новогодние даты в других городах и странах вместе с перелетом в эти локации из Москвы. Оказалось, что за 150-200 тыс. рублей новый год в Стамбуле могут отметить 7-12 человек, 11-16 человек — в Афинах и 6-10 человек — в Ереване.

По данным сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru, аренда коттеджа на 6 и более человек на даты с 31 декабря по 3 января в Стамбуле обойдется в среднем в 10-15 тыс. рублей за ночь, в Афинах — в 7-11 тыс., а в Ереване — 4-8 тыс. Средняя стоимость авиаперелета из Москвы в эти даты на человека, по данным Aviasales, составляет 13 626 рублей в Стамбул, 10 571 рублей в Афины и 18 688 рублей — в Ереван.

В «Авито Недвижимость» подсчитали, что коттедж площадью около 150 кв.м сейчас можно снять примерно за 6 тыс. рублей в сутки в Ленинградской и Нижегородской областях. По данным «Циан», в Казани сейчас аренда коттеджа стоит примерно 7,4 тыс. за ночь. При средней стоимости авиабилетов в эти направления в 4 038 — 4 350 рублей получается, что празднование Нового года в этих городах компании из 10 человек обойдется в 70,4-88 тыс. рублей, даже если наценка на новогодние даты будет четырехкратной.