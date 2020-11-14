Цифровой реестр

На создание единой информационной системы учета недвижимости ФГИС ЕГРН потребовалось около четырех лет. С октября этого года единая система заработала по всей стране, что значительно сократит сроки проведения регистрации прав и кадастрового учета, а сама процедура оказания государственных услуг в сфере оборота недвижимости серьезно упростится. Какую роль в решении этой задачи сыграла бывший глава Росреестра , а ныне вице-премьер правительства Виктория Абрамченко , в материале «Ленты.ру»

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До 2017 года существовали две разрозненные системы учета недвижимости в каждом из субъектов: государственный кадастр недвижимости и государственный реестр прав, а также еще сотни сопутствующих информационных сервисов, направленных на оказание услуг гражданам или бизнесу. Вся система недвижимости в России была децентрализована.

Человек для получения документов, подтверждающих государственную регистрацию права, например, на свой жилой дом, должен был пройти процедуру подготовки комплекта документов, подачи заявления, 10 дней ожидания по каждой из процедур и получения документов дважды. В упрощенном виде это составляло 8 шагов и 20 рабочих дней ожидания. Каждое заявление (на кадастровый учет и на государственную регистрацию) рассматривалось разными организациями, и в каждой из них приходилось выполнять похожие действия — ввод сведений, проверка представленных документов, направление межведомственных запросов, принятие решения, внесение сведений и формирование документов. А если было необходимо зарегистрировать право на объект недвижимости в другом регионе — то приходилось физически ехать по месту его нахождения для подачи заявлений на бумаге.

Время перемен

Все начало меняться 1 января 2017 года, когда вступил в силу закон 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Одно из его новшеств — одновременная постановка объекта недвижимости на кадастровый учет и оформление на него права собственности. По новым правилам скорость оказания услуг должны был сократиться в два раза.

Для нормальной работы нового закона была необходима новая информационная система — ФГИС ЕГРН. Она должна была объединить Единый государственный реестр прав (ЕГРП) и Государственный кадастр недвижимости (ГКН). Но самой системы не существовало.

За пару месяцев до этого Росреестр возглавила статс-секретарь, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Виктория Абрамченко . Перед ней стояла задача — с нуля сформировать единую информационную систему. Кроме того, было необходимо решить задачу по созданию центра IT-компетенций внутри ведомства, а не отдавать поддержку и внедрение систем внешним операторам и поставщикам.

По словам управляющего директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, при Виктории Абрамченко Росреестр фактически перешел с бумажного оформления прав на цифровой формат. «Именно после прихода Абрамченко и ее команды на оказание услуг посмотрели по-новому. Росреестр начал создавать цифровые сервисы вместе с бизнесом для решения одной прикладной задачи — удобства потребителей. Например, развивалась электронная регистрация, когда купить квартиру и оформить на нее права собственности стало возможным в ипотечных центрах банков сразу на месте — без походов в МФЦ или сам Росреестр. Все внутренние процессы для обеспечения сделок проходили в электронной форме, а гражданин получал результат без хождения по инстанциям», — рассказывает Алексей Лейпи.

Объединить системы

Представляя нового руководителя ведомства, занимавший тогда должность первого вице-премьера правительства Игорь Шувалов отметил, что одной из первоочередных задач Росреестра должен стать запуск системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). По его словам, новому руководству предстоит нелегкая работа по разработке электронной услуги, которая должна быть современной, прозрачной и способной помочь людям. «Вам нужно будет наладить работу ведомства, создать инфраструктуру, содействующую бизнесу, защищая собственника и одновременно делая налогообложение собственности понятным и прозрачным», — заявил первый вице-премьер. Он также отметил, что примером для Росреестра в сфере использования новейших технологий в области предоставления услуг гражданам может служить ФНС . «Технология работы в этом ведомстве построена так, что субъективное суждение или вмешательство чиновника там минимально. Поэтому и в Росреестре между услугой, которую необходимо оказать потребителю, и получателем этой услуги никого не должно быть. Это одна из основных задач, стоящих перед вашим ведомством», — подчеркнул Игорь Шувалов

Еще одно масштабное изменение на рынке недвижимости в момент прихода Виктории Абрамченко — новый закон о проведении кадастровой оценки. С 2017 года кадастровую оценку недвижимости для последующих расчетов налогов на квартиры, дома, дачи и гаражи физлиц начали проводить не рыночные оценщики, а государственные. Для этого в каждом регионе страны создавались специальные госучреждения (ГБУ). И для проведения оценки по новым правилам также требовались новые информационные системы, которые смогли бы предоставлять исходные данные об объектах недвижимости и их параметрах, чтобы избежать ошибок, и оценка для граждан была корректна.

Справиться с этими задачами и так было непросто, но перед Викторией Абрамченко стояла еще одна задача — сокращение текучки персонала Росреестра и Кадастровой палаты. Перед вступлением в силу новых законов ведомство потеряло по всей стране около 30 процентов отраслевых специалистов, которые ушли работать в МФЦ, муниципалитеты и в бизнес.

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

«После федерализации cистемы регистрации прав, к сожалению, понизились доходы специалистов и начался отток квалифицированных кадров. Это был серьезнейший вызов не только для ведомства, но и для членов общественного совета Росреестра, на заседаниях которого открыто обсуждались проблемы, шли экспертные дискуссии и велся поиск решений. При этом необходимо было не просто удержать сотрудников, но и повысить компетенцию отраслевых специалистов Росреестра для качественных изменений учетно-регистрационных процедур. И Абрамченко это удалось: были внедрены новые стандарты оказания услуг, федеральный центр оказал необходимую поддержку, а профессия регистратора состоялась и стала важнейшей частью, обеспечивающей инфраструктуру рынка недвижимости» — говорит вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев

Как рассказывала сама Виктория Абрамченко в интервью телеканалу «Россия 24» в ноябре 2020 года — в Росреестр она приходила на проект. «Этот проект был очень тяжелый и с точки зрения технологических решений, и с точки зрения организации», — отметила Абрамченко. «Передо мной и моей небольшой командой стояла задача запустить новую систему параллельно, не останавливая рынок недвижимости. Нужно было в боевом режиме, не останавливая ни на минуту регистрацию прав и кадастровый учет, запустить эти процедуры на новой системе. Это как если вы представите себе — перевести экипаж из одного движущегося автомобиля в другой, на высокой скорости, при том что второго автомобиля еще нет. Нам предстояло его создать из сотен разрозненных элементов, из разных узлов и систем. И мы с этим справились», — подчеркнула она.

Работа сделана

В новом правительстве Михаила Мишустина Виктория Абрамченко получила должность вице-премьера 21 января 2020 года. Она стала отвечать еще за сельское хозяйство и рыбохозяйственный комплекс, природопользование, охрану окружающей среды, лесной комплекс, но и продолжила курировать Росреестр, чтобы завершить внедрение новой системы. «Сейчас необходимо будет завершить внедрение ФГИС ЕГРН в 34 субъектах РФ. Я бы предложила начинать с больших территорий: Москвы, Московской области, с крупных субъектов Российской Федерации», — сказала Виктория Абрамченко, представляя коллективу Росреестра нового руководителя Олега Скуфинского.

Важнейший для страны цифровой проект в сфере недвижимости завершился в конце октября. Все 85 субъектов страны перешли на работу в Федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), объединившей данные государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав. «Работа по завершению перехода на единую централизованную систему была выполнена в максимально короткие сроки. Во взаимодействии с регионами с апреля текущего года к ФГИС ЕГРН были подключены крупнейшие по количеству сделок и объему данных субъекты РФ», — заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

«Мы завершили трехлетнюю работу по созданию уникальной отечественной цифровой системы. Это сложный инженерный процесс, который связан с миграцией данных из старой системы в новую, с настройкой работы с МФЦ, обучением людей использованию новых интерфейсов. Переход всей страны на такую глобальную базу, как ФГИС ЕГРН, — это, безусловно, новая веха в истории оборота недвижимости в России», — заявила вице-премьер. Она подчеркнула, что российская практика эксплуатации подобных систем в масштабах всей страны отсутствует и в мире не существует ее аналогов. ФГИС ЕГРН — это более 10 петабайтов данных о недвижимости. Для сравнения: размер результатов экспериментов, проводимых в течение года на Большом адронном коллайдере, достигает 4 петабайтов.

Новые возможности

Благодаря внедрению новых информационных технологий в сферу недвижимости повысится качество данных и достоверность сведений в ЕГРН, упростятся процедуры получения услуг. «Регистрация права собственности, договоров ипотеки, постановка на кадастровый учет и еще десятки процедур в этой сфере будут проводиться проще и быстрее. Система уже обрабатывает около 7 запросов в секунду в режиме 24/7, работая без выходных и праздников. Сегодня во ФГИС ЕГРН ежедневно поступает около 100 тысяч обращений на государственную регистрацию прав и кадастровый учет, а также более 500 тысяч запросов на предоставление сведений из ЕГРН. Это беспрецедентные объемы обработки данных», — отметила Виктория Абрамченко.

На практике сроки оказания государственных услуг благодаря системе нормативно сокращены в два раза, а в некоторых случах — до трех рабочих дней, и даже меньше. «Крымский мост, например, мы зарегистрировали за сутки», — сообщила Виктория Абрамченко. В числе прочих изменений: получение госуслуг в сфере недвижимости не будет зависеть от реального местоположения объекта недвижимости.

Как говорят эксперты рынка недвижимости, внедрение ФГИС ЕГРН — важный шаг по цифровизации рынка, который упростит сделки с жильем и в условиях пандемии. «Интегрированная база объектов недвижимости упростит межрегиональные сделки. Во-первых, покупатели и продавцы теперь могут находиться в разных городах. Во-вторых, сотрудникам Росреестра доступна информация не только о своем регионе, но и обо всех остальных», — прокомментировала ТАСС управляющий партнер риелторской компании «Метриум» Мария Литинецкая

По ее словам, система позволяет удаленно получить информацию обо всех объектах недвижимости любого российского региона, у пользователей нет необходимости выходить из дома для получения выписки, оформить права на квартиру можно и из другого региона. «Во время пандемии коронавируса это становится особенно важно», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, внедрение ФГИС ЕГРН позволяет создавать новые цифровые сервисы , в том числе, для отраслевых специалистов и бизнеса. Например, направление в электронном виде на государственную регистрацию договоров участия в долевом строительстве (ДДУ).

Как уточняют застройщики, с помощью сервиса электронного взаимодействия с Росреестром на все процедурные вопросы при оформлении сделки тратится не более 20-25 минут. Для заключения договора с застройщиком клиенту нужно просто оформить цифровую подпись, получить СМС с кодом доступа, ввести код в специальную форму на сайте Росреестра, и все документы уйдут на регистрацию.

Благодаря объединенной системе появляется возможность запускать массовые онлайн-сервисы — например, по выдаче выписок из ЕГРН, который заработал на сайте Кадастровой палаты. Сегодня в соответствии с законодательством получение выписки о правах занимает три дня, а при переходе на новую систему оно занимает от 30 секунд до нескольких минут. Пользователи могут оперативно получить информацию о характеристиках объектов недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие обременений перед сделкой с недвижимостью.

Сервис в пилотном режиме заработал в конце прошлого года в работающих на ФГИС ЕГРН регионах. «Я так понимаю, что были серьезные технические трудности, потому что в разных субъектах были разные программные обеспечения. Поэтому и в Москве сервис еще не запущен. Безусловно, теперь не надо ждать, там, три или раньше было и пять-десять дней. Можно получить это оперативно. Потому что вы получаете информацию не на какую-то прошедшую дату, а на текущий момент. И я думаю, что когда все регионы перейдут на единое программное обеспечение, то это повысит качество оказания государственных услуг и уровень защиты имущественных прав граждан», — комментировал запуск вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю нужно будет авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации. Искать объекты можно по адресу или кадастровому номеру.

Другие задачи

До 2020 года Росреестр входил в структуру Минэкономиразвития, а Виктория Абрамченко совмещала должность руководителя службы и заместителя министра экономического развития. Ответственной за создание отраслевого законодательства в сфере земельных отношений и оборота недвижимости выступала объединенная команда министерства и Росреестра. В портфеле команды под руководством Абрамченко было свыше 30 законопроектов

«Практически каждое изменение законодательства требовало оперативных организационных изменений ведомства и технических доработок информационных систем для взаимодействия с отраслью. Например, когда вступил упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Россиянам уже не нужно тратить деньги и время на нотариуса, если в сделке участвуют все совладельцы. Это серьезно упростило процесс оформления договоров. При любых изменениях Росреестр быстро синхронизировался с сервисами бизнеса, проводил и так уже облегченные процедуры в цифровом виде», — подчеркивает Алексей Лейпи.

В январе 2020 года президент подчинил Росреестр напрямую правительству, с полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию земельных отношений.

«Необходимо устранить ведомственную разобщенность в вопросах определения границ земель и установления их правового режима. Поэтому мы систематизируем базы данных, чтобы учет и сведения обо всех землях были включены в единый государственный информационный ресурс», — приводила тогда пресс-служба вице-премьера слова Абрамченко.

Теперь перед Росреестром стоят новые задачи, курировать которые предстоит другому вице-премьеру. На днях кураторство над тематикой Росреестра было передано от Виктории Абрамченко Алексею Оверчуку Он пришел в правительство из ФНС . Тематика, связанная с земельными отношениями и гражданским оборотом недвижимости, впервые выделена в отдельную сферу полномочий одного из вице-премьеров. По словам пресс-секретаря премьера Бориса Белякова, сейчас перед Росреестром поставлены новые задачи, связанные с созданием и развитием клиентских сервисов на базе цифровых технологий и международных практик. «В том числе Росреестру предстоит большая работа по интеграции геоданных с Федеральным адресным реестром ФНС», — отметил он.

Виктория Абрамченко продолжит курировать сельское хозяйство и рыбохозяйственный комплекс, природопользование, охрану окружающей среды. Кроме того, аналогичным «проектом» и по объему, и по значимости для Абрамченко в этом году стала работа по декриминализации и развитию лесного комплекса по итогам совещания, прошедшего 30 сентября у Президента России Владимира Путина