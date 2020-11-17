В Крыму резко выросли цены на квартиры

В Крыму сложилась ситуация, когда квартиры в построенных и строящихся комплексах распроданы на пару лет вперед, цены на квадратные метры растут, а покупатели готовы вкладывать средства практически в любую недвижимость.

Не создан ли ажиотаж рукотворно и кто более всех сможет заработать на стремлении людей улучшить жилищные условия или выгодно вложить накопления, выяснял корреспондент РИА Новости Крым

Берем и за три миллиона, и за десять

Бум на рынке недвижимости на полуострове начался в середине июля примерно сразу после снятия карантинных ограничений. Первое время эксперты привязывали его к отложенному спросу и программе льготной ипотек и. Но число запросов неуклонно росло, интересы покупателей постепенно расширялись от стандартных "панелек" 60-67 тыс. рублей за кв.м до элитных апартаментов по 100-120 тыс. рублей за метр и домов по цене от 10 млн рублей и выше.

"К августу число сделок превысило число докризисных, а цены продолжали расти — апартаменты до 15-20%, новостройки до 10-20%, вторичное жилье — до 15-25%", — сообщил сотрудник крымского агентства недвижимости.

Он также добавил, что "при поднятии цены собственники руководствовались в основном ростом курса доллара, к которому в Крыму традиционно привязывают стоимость жилья", и повышенным интересом со стороны потенциальных покупателей.

В результате объекты стоимостью 2,8-3 млн рублей раскупали со скоростью "горячих пирожков". Одни покупатели боялись не успеть закрыть сделку до ноября — окончания программы льготной ипотеки. Другие совершенно оправданно опасались, что накопленных средств может не хватить даже на однушку.

Предложить нечего — все купили

"В сентябре начал формироваться новый тренд — дефицит однокомнатных квартир в ценовом сегменте до 3 млн рублей от застройщика. В какой-то момент людям, которые хотели купить и сразу начать делать ремонт, стало нечего предложить", — вспоминает риелтор.

По словам специалиста, строительные компании, возводящие интересные жилые комплексы с достойной инфраструктурой в Симферополе, Евпатории, Феодосии и на ЮБК, довольно скоро перешли на продажу объектов, сдача которых состоится в следующем и последующих годах.

"Поэтому те, кто располагает жильем на продажу, может ставить практически любые цены — покупатель рано или поздно найдется", — подытожил он.

Данная информация полностью подтверждается и официальными сайтами застройщиков. В Феодосии "новострои" распроданы почти полностью, исключения составляют квартиры свыше 5 млн (по 78 тыс. /кв.м), в Евпатории аналогичная ситуация с той разницей, что запланированные к сдаче в 2022 году квартиры продаются по 85-95 тыс. руб. /кв.м. Для желающих вселиться в ближайшие месяцы есть "альтернатива" — несколько квартир от 6 млн и выше, стоимость метра жилья здесь колеблется в коридоре 78-98 тыс. руб. В Симферополе ситуация несколько лучше только благодаря большему числу строящихся объектов в микрорайоне Крымская роза. Но и здесь суммарно не наберется более 100 свободных квартир по 75-80 руб. /кв.м.

Есть менее дорогие варианты в районе ул. Беспалова, но их площадь едва ли подходит для улучшения жилищных условий. Кроме того, невысокая на первый взгляд цена — чуть менее 2 млн за квартиру — при пересчете на площадь оборачивается стоимостью 79,9 тыс.руб. /кв.м, что уже не выглядит "недорогим" жильем.

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