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Жители Сочи начали сдавать балконы в аренду для удаленщиков 

Lenta.ru 11 часов назад
В Сочи начали сдавать балконы в аренду
Фото: ОТР
Жители российского города Сочи начали сдавать балконы своих квартир в аренду для удаленщиков. Стоит такой офис в среднем 150-250 рублей в час. Об этом сообщает телеканал ОТР.
Балконы оборудованы всем необходимым для дистанционной работы. Многие хозяева бесплатно предлагают арендаторам чай и кофе, взамен получают небольшой, но стабильный заработок.

«Я до того, как найти это место, пробовала разные варианты. Я пыталась работать даже в машине, но все равно это не то. Сейчас мы находимся в Сочи, этот город достаточно популярным стал после того, как всех перевели на удаленку. Все захотели жить поближе к теплу, соответственно, это отразилось на ценовой политике», — рассказала одна из съемщиц Наталья.

Гостиницы, кафе и коворкинги увеличили стоимость подобной услуги, поэтому люди стали обращаться к частникам. Сообщается, что подобные предложения пользуются популярностью.
Ранее россиянам назвали запрещенные способы использования балконов в многоквартирных домах: нельзя курить, готовить, держать животных и хранить опасные вещества.
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