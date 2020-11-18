Названы страны с самым доступным жильем 

Специалисты австралийского аналитического портала Compare the Market провели исследование и назвали страны с самым доступным жильем. На своем сайте они опубликовали рейтинг, лидером которого стала Турция.

Для получения данных эксперты соотнесли стоимость квадратного метра в 39 странах и доходы их жителей. Аналитики определили, что турки отдают на покупку жилплощади 4,2 процента дохода. В ТОП-3 рейтинга вошли США и Россия с показателями в 5,5 и 5,9 процента соответственно. Чуть ниже в списке расположились Южная Африка, Мексика, Литва, Бразилия, Латвия и Словакия. В этих странах жители тратят на недвижимость меньше десяти процентов дохода.

На последней строчке списка оказалась Южная Корея, где граждане покупают жилье, отдавая около 40 процентов дохода. Внизу рейтинга также оказались Израиль, Швейцария, Люксембург, Япония и Франция. Там показатель превышает 20 процентов. Около 12 процентов дохода тратят на покупку жилья в Эстонии, Италии, Испании и Исландии, а в Австрии, Нидерландах, Австралии и Германии — более 14 процентов. Что касается скандинавских стран, то, по данным аналитиков, в Норвегии показатель достигает 14,6 процента, а в Дании и Швеции около 16 процентов дохода.

В октябре 2020 года компания Knight Frank назвала страны, где жилье по итогам второго квартала 2020-го подорожало более чем на четверть. Тогда лидером рейтинга стала Турция. Второе место списка занял Люксембург с динамикой роста в 14 процентов, а третье — Литва (плюс 12,4 процента). В топ-10 стран с реактивно дорожающим жильем также попали (в порядке убывания позиции в рейтинге): Эстония, Польша, Словакия, Украина, Чехия, Латвия и Хорватия. Россия заняла в списке 14-е место, переместившись за год на пять позиций вверх.