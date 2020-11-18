ДОМ.РФ увеличил банкам лимиты на льготную ипотеку 

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ДОМ.РФ распределил дополнительные лимиты льготной ипотеки между банками. После продления программы до июля 2021 года общий объем кредитов был увеличен на 950 млрд рублей — до 1,85 трлн рублей.

Заявки на получение лимитов подали 68 финансовых организаций. "На этот раз банки запросили почти 2 триллиона рублей, это вдвое превышает предусмотренный объем средств для финансирования. Поэтому лимиты распределены пропорционально доле поданной заявки в общем объеме", — сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко

С момента запуска программы ипотеки с господдержкой банки выдали уже более 272 тысяч кредитов.