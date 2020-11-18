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ДОМ.РФ увеличил банкам лимиты на льготную ипотеку 

Российская Газета и ещё 2 7 часов назад
ДОМ.РФ увеличил банкам лимиты на льготную ипотеку
Фото: РИА Новости
ДОМ.РФ распределил дополнительные лимиты льготной ипотеки между банками. После продления программы до июля 2021 года общий объем кредитов был увеличен на 950 млрд рублей — до 1,85 трлн рублей.
Заявки на получение лимитов подали 68 финансовых организаций. "На этот раз банки запросили почти 2 триллиона рублей, это вдвое превышает предусмотренный объем средств для финансирования. Поэтому лимиты распределены пропорционально доле поданной заявки в общем объеме", — сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
По итогам распределения Сбербанк увеличил свой лимит до 816,5 млрд рублей, ВТБ — до 346,4 млрд рублей, Промсвязьбанк — до 112,7 млрд рублей. Также в пятерку по объему итоговых лимитов вошли Банк "ФК Открытие" (79,8 млрд рублей) и Альфа-Банк (79,7 млрд рублей).
С момента запуска программы ипотеки с господдержкой банки выдали уже более 272 тысяч кредитов.
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