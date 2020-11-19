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Россиянам хотят продлить льготную ипотеку после 2021 года 

Алиса Селезнёва 4 часа назад
Россиянам хотят продлить льготную ипотеку
Фото: ТАСС
Минстрой работает над тем, чтобы программа льготной ипотеки была продлена и после 1 июля 2021 года. Об этом, по данным РИА Новости, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин.
Как сообщал «Рамблер», ранее в рамках мер поддержки строительной отрасли президент России предложил обеспечить получение россиянами льготных ипотечных кредитов под 6,5% годовых. Льготная ставка изначально распространялась на займы, оформленные на квартиры в новостройках до 1 ноября 2020 года. Затем программа была продлена до 1 июля 2021 года.
По словам Файзуллин, льготная ипотека подстегнула дополнительный спрос на жилье.

«До июля 2021 года программа сохраняется, и мы будем работать над тем, чтобы эта поддержка сохранялась и далее. Будем смотреть на ситуацию, которая сложится к середине года в этом направлении», — пояснил в ходе онлайн конференции «Ведомости» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Он также отметил, что одна из задач ведомства состоит в том, чтобы не допустить роста цен на квартиры, и для этого «надо успеть дополнительное предложение сделать».
При этом ранее глава департамента банковского надзора Центробанка Александр Данилов предупредил, что на ипотечном рынке может произойти перегрев, если программу льготной ипотеки продлят и наступит новый кризис.
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Комментарии
Недвижимость , Александр Данилов , Ирек Файзуллин , Минстрой , Центральный банк России , Ведомости
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