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Апартаменты в России захотели запретить 

Lenta.ru и ещё 16 6 часов назад
Апартаменты в России захотели запретить
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
В России захотели утвердить правовой статус уже готовых апартаментов и после этого запретить их строительство. Определить судьбу данного вида недвижимости правительство намерено до конца 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.

«Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все — эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», — заявил замминистра.

Ранее глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская и первый зампредседателя думского комитета Сергей Пахомов раскритиковали законопроект о приравнивании апартаментов к жилью. По мнению Хованской, идея сменить их статус на жилой и разрешить там прописку только узаконит мошенничество и коррупцию, поскольку в плане налогообложения там действует «совершенно другая схема».
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На данный момент по закону апартаменты считаются нежилыми помещениями, поэтому там нельзя прописаться. Однако люди все равно приобретают такую недвижимость из-за более низких цен. Также могут возникнуть трудности при разрешении коммунальных конфликтов — объекты в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов — необеспеченность социальной инфраструктурой, что создает неудобства для собственников.
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Комментарии 23
Недвижимость , Сергей Пахомов , Галина Хованская , Госдума
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